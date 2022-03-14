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Ukrayna müftüsü Said İsmailov, cübbesini çıkarttı! Orduya katılarak cepheden fotoğraflar paylaştı

14.03.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna müftüsü Said İsmailov, cübbesini çıkartarak gönüllü olarak Ukrayna ordusuna katıldı. 24 Şubat’tan bu yana devam eden Rusya işgaline karşı Ukrayna, ordusu ve sivilleriyle beraber mücadele ediyor. İşgalin başladığı 24 Şubat’ta Bölgesel Savunma Kuvvetleri’ne katılan müftü İsmailov, başkent Kiev’de kent savunmasına destek verirken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dikkatleri çekti.

Ukrayna müftüsü Said İsmailov, cübbesini çıkarttı! Orduya katılarak cepheden fotoğraflar paylaştı

Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle 24 Şubat’ta Rus askerleri Ukrayna’ya doğru hareket etti. Başta Kiev olmak üzere pek çok Ukrayna şehrinden bomba ve siren sesleri yükseldi. Ukrayna ordusuyla beraber sivil halkta Rus işgaline karşı direniş gösterdi. Savaş devam ederken bölgeden ilginç detaylar geliyor. Sosyal medya paylaşımları sayesinde Ukrayna müftüsü Said İsmailov’un gönüllü olarak orduya katıldığı anlaşıldı.

“HANGİ GÜNDE OLDUĞUMUZU BİLMİYORUM”

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Ukrayna'da yaşayan Kırım Tatar Türkleri, Ukrayna saflarında Rusya'ya karşı mücadele veriyor. Etnik Tatar olan İsmailov sosyal medyada kamuflajları içinde yaptığı paylaşıma, “Şu an hangi günde olduğumuzu bile bilmiyorum. İki haftayı aşkın süredir vahşi bir Savaş var ve hiç bitmeyecek gibi” notunu ekledi.

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Cephede birlikte mücadele ettiği silah arkadaşlarıyla çekilen bir fotoğrafını Facebook hesabından yayınlayan İsmailov, geçen haftada paylaştığı videosunda tüm dünyadan Müslümanları Rusya’ya karşı mücadele etmeye çağırmıştı.

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“RUSYA BİZİ ÖLDÜRMEK İSTİYOR”

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Camide, üzerinde cübbe ve sarıkla kaydettiği mesajında İsmailov, “Rusya bizi öldürmek, özgürlüğümüzü yok etmek istiyor. Tüm Müslümanları bize destek vermeye çağırıyorum. Ukrayna’da İslam’a saygı var. Müslümanlar Ukrayna’nın tam bir parçası. Bunun aksine Rusların kontrolündeki bölgelerde ikinci sınıf insan muamelesi görüyoruz” ifadelerini kullandı.

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Ukrayna
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