Ukraynalı belediye başkanı kendisi için düzenlenen protestoya katıldı: Kimse tanımadı

Olevska Jitomirsk Belediye Başkanı Oleg Omelçuk, belediye binası önünde kendisi için düzenlenen yolsuzluğa karşı ptotestoya katıldı.

Omelçuk'un elinde ‘Belediye başkanı yardakçılarıyla halkın haklarını çiğniyor' yazılı bir döviz taşıdı.

Ukrayna'da yayın yapan ITC.ua haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Taras Oleynik, Omelçuk'la ilgili "Belediye başkanı kendine karşı protestoya katıldı. Kimse de onu tanımadı. 80. dereceden troll" ifadelerini kullandı.

Ukrayna basınında ise Omelçuk'la ilgili bütçe ve maden kaynaklarının çalınması gibi konulardan bir dizi dava açıldığı belirtiliyor. (Sputnik)



