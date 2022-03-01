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Ukraynalı çocuklar bomba seslerini duymamak için şarkı söyledi! Yerin binlerce metre altından seslendiler: Kiev’im benim..

01.03.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de sığınaklarda saklanan çocuklar duygusal anlara imza attı. Rusya’nın saldırılarının devam ettiği 6. günde Kiev sabah saatlerinde güne bir kez daha siren sesleriyle uyandı. Sığınaklarda aileleriyle birlikte yaşam mücadelesi veren çocuklar bomba seslerini söyledikleri şarkıyla bastırmaya çalıştı. Ukraynalı çocukların “Kiev’im benim şarkısı” tüm dünyanın dikkatini çekti.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının 6’ncı gününde çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Saldırıların yoğunlaştığı başkent Kiev’de halk, sığınaklarda bombardımanların durmasını bekliyor.

Sığınaklarda saklanan çocuklar, bir araya gelip şarkı söyleyerek morallerini yüksek tutmaya çalışıyor. Kiev’de bulunan sığınaktaki çocukların "Kiev’im benim" şarkısını söyledikleri video izleyenleri duygulandırdı. Çocuklar, "Seni nasıl sevmeyeyim Kiev’im benim. Çiçekler gözlerimize bakarken kalbimi onlara veriyorum. Seni nasıl sevdiğimi anlatsınlar" sözleri bulunan şarkıyı söyleyerek savaşı birkaç dakikalığına da olsa unutmaya çalıştı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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