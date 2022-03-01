Ukraynalı çocuklar bomba seslerini duymamak için şarkı söyledi! Yerin binlerce metre altından seslendiler: Kiev’im benim..

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının 6’ncı gününde çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Saldırıların yoğunlaştığı başkent Kiev’de halk, sığınaklarda bombardımanların durmasını bekliyor.

Sığınaklarda saklanan çocuklar, bir araya gelip şarkı söyleyerek morallerini yüksek tutmaya çalışıyor. Kiev’de bulunan sığınaktaki çocukların "Kiev’im benim" şarkısını söyledikleri video izleyenleri duygulandırdı. Çocuklar, "Seni nasıl sevmeyeyim Kiev’im benim. Çiçekler gözlerimize bakarken kalbimi onlara veriyorum. Seni nasıl sevdiğimi anlatsınlar" sözleri bulunan şarkıyı söyleyerek savaşı birkaç dakikalığına da olsa unutmaya çalıştı.

(İHA)



