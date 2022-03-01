O anlar sosyal medyada viral oldu! Savaştaki Rus askerleri “Ses Ver Adana Zirveden Selam” şarkısını söyledi

Rusya ve Ukrayna arasındaki sıcak çatışma devam ederken bölgeden ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Tüm dünyanın gözünü çevirdiği Ukrayna’da işgalini devam ettiren Rus askerlerinin paylaşımı sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu. İki Rus askeri, İsyan Tetick mahlaslı Ramazan Aslan'ın 'Ses Ver Adana Zirveden Selam' isimli rap şarkısını söyleyip TikTok hesabından paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı.

NEDENİ ANLAŞILAMADI

İki Rus askeri tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda, ikilinin “Adana Merkez” şarkısını ezbere bildikleri görüldü. Söz konusu video sosyal medyada viral olurken askerlerin neden böyle bir paylaşım yaptığı anlaşılamadı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı videonun kurgu olduğu yönünde tepkilerini gösterirken bir kısmı ise savaş bölgesinde çekilmediğini iddia etti.



