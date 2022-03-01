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O anlar sosyal medyada viral oldu! Savaştaki Rus askerleri “Ses Ver Adana Zirveden Selam” şarkısını söyledi

01.03.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’daki işgalinde 6. gün yaşanıyor. Sıcak çatışmanın yaşandığı Ukrayna’da bir Rus askerinin “Ses Ver Adana Zirveden Selam” şarkısını söylediği anlar sosyal medyada gündem yarattı. TikTok’ta popüler olan paylaşımın sonrasında bazı sosyal medya kullanıcıları videonun gerçek olmadığını söylerken bazı kullanıcılar ise bu ilginç anlara ilgi gösterdi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki sıcak çatışma devam ederken bölgeden ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Tüm dünyanın gözünü çevirdiği Ukrayna’da işgalini devam ettiren Rus askerlerinin paylaşımı sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu. İki Rus askeri, İsyan Tetick mahlaslı Ramazan Aslan'ın 'Ses Ver Adana Zirveden Selam' isimli rap şarkısını söyleyip TikTok hesabından paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı.

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NEDENİ ANLAŞILAMADI

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İki Rus askeri tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda, ikilinin “Adana Merkez” şarkısını ezbere bildikleri görüldü. Söz konusu video sosyal medyada viral olurken askerlerin neden böyle bir paylaşım yaptığı anlaşılamadı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı videonun kurgu olduğu yönünde tepkilerini gösterirken bir kısmı ise savaş bölgesinde çekilmediğini iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Rusya Ukrayna
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