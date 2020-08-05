Ukraynalı model Daria Kyryliuk'a 'darp' iddiasıyla ilgili görgü tanığı ifadesi ortaya çıktı

Ünlü manken Daria Kyryliuk, tatil için geldiği Çeşme'de 31 Temmuz'da gittiği beach club çıkışında güvenlik görevlileri tarafından darp edildiği iddiasını Instagram hesabından paylaştı.

Kyryliuk, darbedilmiş yüzü kan içindeki fotoğrafıyla birlikte yaptığı 3 dildeki paylaşımda, 'Sessiz kalmak istemiyorum. Hikayemi; bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. M. Plajı'nın (Çeşme Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Ben dahil dört kızın yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı rapor verdik. Onlara kör bir göz çevirip durmamalıyız' dedi.

Kyryliuk ve Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu arkadaşı Mansoor Saeed Saıf Jabr Alsuwaıdı'nın şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında birçok kamera kaydını izleyen ekipler, şüphelilerin ifadelerine başvururken, görgü tanıkları da ifadeye çağrıldı.

Olay sırasında orada olan bir görgü tanığının verdiği ifadede, Kyryliuk ile arkadaşlarının olay çıkardığı iddiası yer aldı.

İfadede, şunlar kaydedildi:

"Beach clup’dan çıktığımda yaşlı bir kadın ve 25 yaşındaki oğlunu gördüm. Oğlan ağlıyordu ve ‘Anneme neden vurdunuz?’ diye söyleniyordu. Ne olduğunu sorduğumda yaşlı kadın, ‘Oğlumu almaya gelmiştim bize laf attılar’ dedi. Ancak ben vurulduğunu görmedim. Ardından gelen güvenlik görevlisi, olaya karışan şahısları uzaklaştırmak istedi. Olay çıkaran grubu, beach club içinde de taşkınlık yapmaları nedeniyle hatırladım. Güvenlik görevlisine yardım etmek için araya girdim."

