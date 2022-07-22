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Ukraynalı mülteci için ailesini terk etmişti! Bir mülteci kadına daha kapılarını açtı

22.07.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 yaşındaki eski güvenlik görevlisi Tony Garnett ve 28 yaşındaki eşi Lorna, Rusya-Ukrayna savaşında mağdur olan 22 yaşındaki Sofiia Karkadym'e evlerinin kapısını açmışlardı. Ancak genç kadına aşık olduğunu söyleyen iki çocuk babası Garnett, Karkadym için eşini terk etmiş ve Sofiia ile yoluna devam etmişti. Sık sık gündem olan ikili, şimdi de Ukraynalı bir başka mülteci kadını da yanlarına aldıklarını açıkladılar.

Ukraynalı mülteci için ailesini terk etmişti! Bir mülteci kadına daha kapılarını açtı

İngiltere'den Tony Garnett, 28 yaşındaki eşi ve iki çocuğunun annesi Lorna'yı, Rusya-Ukrayna savaşında mağdur olan ve evlerine sığınan 22 yaşındaki Sofiia Karkadym için terk etmişti. Sık sık gündeme gelen ve şimdi evlenmeye hazırlanan ikili, şimdi savaştan kaçan bir başka kadının da onlarla birlikte yaşamaya başladığını açıkladı.

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MİNNETTARLAR

ukrayna

Şimdi 19 yaşındaki genç kadın Sofiia Rastorhuieva ve onun 18 yaşındaki erkek arkadaşı Illia Tronevych de Bradford , West Yorks'ta Tony ve Sofiia ile birlikte yaşıyor. Onlara evini açan bir başka aile tarafından kovulmaları üzerine çiftin yanına taşınan ikili gördükleri iyi muamele için Tony'ye minnettar olduklarını dile getirdiler.

''GERÇEK BU DEĞİL''

yuva

Tony, "İnsanların beni, eski eşim Lorna ve iki kızımdan ayrıldığım için yataktan yatağa zıplayan arsız bir zavallı olarak gördüğünü biliyorum ama gerçek bu değil.'' diyerek kendini açıkladı. Kız arkadaşı Sofiia ise, çatıları altında iki Ukraynalının daha olmasının yalnızlık hissini giderdiğini ve evine duyduğu özlemi törpülediğini anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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