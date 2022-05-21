Ukraynalı mülteci yuva yıktı! İki hafta önce evini açtığı kadınla kaçtı!

Rusya-Ukrayna savaşının başında birçok vatandaş gibi Lviv'den kaçan Sofiia Karkadym, Tony Garnett ve eşinin ona evlerini açmaya gönüllü olmasıyla İngiltere'ye sığınmıştı. Görür görmez birbirlerinden etkilendiklerini anlatan ikilinin hızlı başlayan aşklarının ardından Tony, 28 yaşındaki partneri Lorna'yı, Sofiia'yı aile evlerine kabul ettikten sadece on gün sonra kapı dışarı etti.

GERİLİM KISA SÜREDE BAŞLADI

Mülteci yerleştirme planında süreç çok yavaş ilerlediği için Tony ve Sofiia sosyal medya üzerinde tanıştırıldı ve iletişime geçtiler. Uzun süren vize sürecinin ardından Sofiia Manchester'a uçtu ve Tony ve Lorna'nın yanına Bradford, West Yorks'a taşındı. Ancak gelişi, kısa sürede gerilimlere yol açtı.

KISKANDI

Birlikte yaşamaya başlayınca yoğun ve güzel vakit geçirmeye başlayan Tony ve Sofiia birbirlerine aşık oldular. Tony biraz Slovakça biliyordu ve bu da kolay iletişim kurmalarını sağlıyordu. Ancak Lorna, dil bilmediği için dahil olamıyor ve dışlanmış hissediyordu. Tony ve Lorna'nın kızları da Sofia'ya yakın davranınca, Lorna'nın üzüntüsü öfkeye dönüşmeye başladı.

''O GİDERSE BEN DE GİDERİM''

Baştan beri bir mülteciye evlerini açma fikrine çok da sıcak bakmayan Lorna, eşi ve Sofiia'nın daha da yakınlaştığını fark edince Sofiia'ya oldukça sert bir dille evden gitmesini emretti. Ancak sonunda Tony'den ''O giderse ben de giderim'' cevabını alınca olanlar oldu ve ikili çantalarını toplayıp Tony'nin ebeveynlerinin evine taşındılar.

AŞK HİKAYELERİNİ SAVUNUYORLAR

Sofiia için kalıcı vize başvurusunda bulunan ve şehir merkezinde kendilerine ev arayan ikili, birbirlerini görür görmez inanılmaz bir bağ hissettiklerini ve hayatlarının geri kalanını birlikte planladıklarını söyledi. Sebep oldukları acı için özür dileseler de aşk hikayelerini savunuyorlar.

