Ukraynalı mülteciyle kaçarak ailesini terk eden baba isyan etti! “Çocuklarımı göremiyorum”

29 yaşındaki Tony Garnett, Vladimir Putin'in işgalinden sonra memleketi Lviv'den kaçan 22 yaşındaki Sofiia Karkadym için 28 yaşındaki ortağı Lorna'yı terk ettiğinde dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.

Mülteci kampında kalmak istemediği için sosyal medyada Tony ve Lonra’nın ilanına cevap vererek evlerine yerleşen Sofiia, 10 gün boyunca aileyle birlikte yaşamıştı. İlk görüşte Sofiia’ya aşık olduğunu dile getiren iki çocuk babası Garnett, eşi ve çocuklarını genç kadın için terk etmişti. Kendilerine yeni bir hayat kurduklarını ve ilişkilerinin mükemmel bir şekilde gittiğini ifade eden Garnett, eski eşinin çocuklarını göstermemesinden şikayet etti.

TEPKİ MESAJLARI ALIYORLAR

Sosyal medya hesaplarından kendilerine tehdit ve olumsuz yorumların yöneltildiğini söyleyen Tony Garnett, “Sofiia tacize uğruyor. Ona yuva yıkan kadın muamelesi yapıyorlar. Ancak hikayenin gerçek yüzünü bilmiyorlar. O bir yuva yıkıcı değil. Sadece birbirimize ilk görüşte aşık olduk ve yeni bir hayat kurduk” dedi.

Eski eşiyle evliliklerinde Sofiia evlerine taşınmadan öncesinde de sorunlar yaşadığını dile getiren Garnett, “O gelmeden önce de sorunlarımız vardı. Ancak çocuklarımız için halının altına süpürdük. Başkalarının ne söylediği umrumda değil. Kendim için doğru olanı yaptığımı biliyorum. Sadece çocuklarımı görmek istiyorum” diye konuştu.



