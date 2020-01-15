ULAN'dan yeni albüm müjdesi: Genelgeçer...

2015 yılında Sony Music Türkiye tarafından yayınlanan ilk stüdyo albümü Dua Tarlası'nın ardından bir İngilizce albüm ve 3 kısaçalar yayınlayan ULAN, 5 sene sonra ikinci Türkçe albümüyle karşımızda.

Grubun yeni albümünde 5 yeni şarkı ile beraber daha önce İngilizce yayınladıkları 4 şarkının Türkçe versiyonu bulunuyor. Albümün bütün kayıtları İspanya'nın Valencia kentinde gerçekleştirildi.

İlk albümleri ile 2015 yılında Türk rock müziğinde en iyi çıkış yapan gruplar arasında yer alan ULAN, Apple Music tarafından hazırlanan "En iyileri: 2010'lar Türkçe Alternatif" listesinde de yer alıyor.

Grup, Genelgeçer ile post rock ve art rock sınırlarında dolaşırken, indie ve jazz soundlarını birbiriyle harmanlıyor. Sözlerde ise politik ve sert tavrını koruyor.

Şarkıların vokal, gitar, piyano ve synth'lerini Volkan Diyaroğlu, baslarını ve vokallerini Ziya Levent Aybay, "Duy" şarkısının ikinci gitarlarını Özgür Öner, trompetlerini El Ninho Trompeta, davullarını ise Victor Traves ve Alex Manzano kaydetti.

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDET KONUSU İŞLENDİ

Albümün mix ve mastering'i ULAN'ın yine diğer albümlerinde olduğu gibi sırasıyla Paco Morillas ve Enrique Soriano (Crossfade Mastering) tarafından gerçekleştirildi.

Çocuğa karşı şiddet ve istismar konusunun işlendiği ilk video "Ama artık çok geç", Ziya Levent Aybay tarafından hazırlandı.



