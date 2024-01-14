Ülke ayağa kalktı! Çin Komünist Partisi üyesi milyarder 198 bin dönümlük ormanı gizlice almış: Casusluk endişesi...

DailyMail'in haberine göre, 50 yaşında olan ve Çin Komünist Partisi'nin üst düzey bir üyesi olduğu ifade edilen Chen Tianqiao'nun bu mülkün sahibi olması ABD'yi adeta ayağa kaldırdı.

TARİHİN EN BÜYÜK İKİNCİ ARSA SATIN ALIMI

Manhattan'da 39 milyon dolarlık malikanesi ve Los Angeles'ta da 25 milyon dolarlık bir mülkü daha olan Tianqiao'nun ABD'deki en büyük Çinli mülk sahibi olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz pazartesi günü vergi kayıtlarının incelenmesinin ardından Chen Tianqiao'nun 2015 yılında gerçekleştirmiş olduğu satın alımın ortaya çıktı ifade edildi.

Tianqiao'nun 198 bin dönümlük orman arazisini satın almış olması, onu ABD tarihinin en büyük ikinci arsa satın alımını gerçekleştirmiş olduğu anlamına geliyor.

SENATÖRLER ARASINDA BÜYÜK TEPKİYLE KARŞILANDI

Çin Komünist Partisi'ne üye bir milyarderin ABD'de bu denli yüksek miktarlarda toprak satın almış olması ve bunun kayıtlarda yer almaması ABD siyasetinde deprem etkisi yarattı.

Senatörler Biden yönetimini Çinli milyarderin satın alımını takip etmemekle suçlarken, Tianqiao'ya ait alanın çok daha büyük olabileceği konusunda kuşkulu.

CASUSLUK VE GÜVENLİK ENDİŞELERİ ARTIYOR

Temsilciler Meclisi GOP Konferansı Başkanı Elise Stefanik, yetkilileri konuyla ilgili umursamamazlıkla suçlarken, "Biden yönetiminin gerekli özeni göstermedeki başarısızlığı affedilemez." ifadelerini kullandı.

Çin'in ABD toprakları üzerindeki artan mülkiyeti, casusluk ve güvenlik konusundaki endişelerini dile getiren bazı milletvekillerinin tepkisine yol açtı.

ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) son rakamlarına göre Çinli firmalar, on yıl önce sadece 162 milyon dolar değerindeki ABD tarım arazisine ve 2 milyar dolardan fazla değere sahip.

Departman verileri, Çin Komünist Partisi bağlantılı firmaların, Aralık 2022 itibarıyla 346 bin 915 dönüm Amerikan tarım arazisinde hisseye sahip olduğunu gösteriyor.

Ancak buna Chen'in sahip olduğu 198 bin dönümlük Oregon ormanlık alanı dahil değil. Bu, daha önce ABD'deki en büyük Çinli tarım arazisi sahibi olduğu düşünülen eski Halk Kurtuluş Ordusu başkanı Sun Guangxin'in sahip olduğu arazi miktarının neredeyse iki katı.





