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Ülke bunu konuşuyor! Nijeryalı çetenin akılalmaz oyunu! Türk erkek yalanıyla dolandırdılar

03.11.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijeryalı dolandırıcılık çetesinin genç kadınlara kurduğu tuzak şaşkına çevirdi. "Aşk dolandırıcılarının" sosyal medya üzerinden irtibata geçtikleri kadınlara, kendilerini "Türk erkek" olarak tanıttıkları ve bu şekilde kandırarak borç adı altında para aldıkları ortaya çıktı.

Ülke bunu konuşuyor! Nijeryalı çetenin akılalmaz oyunu! Türk erkek yalanıyla dolandırdılar

Nijeryalı bir çetenin, sosyal medya üzerinden kendilerini "Türk erkek" olarak tanıtıp çeşitli vaatlerde bulundukları kadınlara kurdukları tezgah akıllara durgunluk verdi.

Filipinlerin Bacoor şehrindeki Cavite bölgesinde yaşandığı belirtilen olayda, polisin baskını sonrası dolandırıcıların, internet üzerinden aşk arayan kadınları istismar ettikleri ve paralarını aldıkları ortaya çıktı. Çete üyeleri yakalanırken 2.2 milyon PHP (37 bin dolar) para ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda 37 yaşındaki Nijeryalı Ikenna Onouha ve 28 yaşındaki Jacel Ann Paderan gözaltına alındı. Yerel medyadaki haberlere göre operasyon, Ikenna Onouha'nın çöpçatan sitesi üzerinden tanıştığı bir kadının şikayeti sonrası başladı.

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KENDİSİNİ "DEMİR BALIK" OLARAK TANITTI

İsmi belirtilmeyen talihsiz kadın, Onuoha ile ilişkisinin 2020 yılının nisan ayında başladığı ve Onuoha’nın kendisini Türk vatandaşı "Demir Balık" olarak tanıttığını söyledi. Kurban ile internet üzerinden tanışan Onuoha'nın birçok vaat ve söz karşılığında para istediğini öğrenildi.

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TEKRAR TEKRAR PARA İSTEYİNCE ŞÜPHELENDİ

Mağdur kadın, para göndermesi üzerine tekrar tekrar aynı şey olunca durumdan şüphelendi. Kendisini "Demir Balık" olarak tanıdan kişinin sözlerinin gerçek olmadığını anlaması sonrası ise ihbarda bulundu. Operasyonu düzenlene yetkililer, "Şüpheli daha fazla para isteyince durumu bize bildirdiler” şeklinde beyan verirken çetenin 3'üncü kişisi olan Elizares’in arandığı aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Filipinler Nijerya

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