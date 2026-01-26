Mynet Trend

Ülke ilaç krizinde! Eczaneler bile zarar ediyor: Aspirin kıtlığı var

İngiltere’de yaşanan Aspirin sıkıntısı hem hastaları hem de eczacıları zor durumda bıraktı. Eczanelerin büyük bölümü ilacı temin edemezken, artan fiyatlar nedeniyle birçok eczane zararına satış yapmak zorunda kaldı.

Çiğdem Sevinç

İngiltere genelinde yaşanan Aspirin sıkıntısı eczanelerde ve hastalar arasında endişeye yol açtı. Ulusal Eczacılar Birliği’nin (NPA) yaptığı ankete göre eczanelerin yüzde 86’sı bir haftalık süre içinde hastalara Aspirin temin edemedi. Bazı eczaneler ise ilacı reçetesiz olarak satmayı tamamen durdurdu.

Ülke ilaç krizinde! Eczaneler bile zarar ediyor: Aspirin kıtlığı var 1

Aspirin; felç, kalp hastalığı, kronik böbrek hastalığı ve diyabet geçmişi olan birçok hasta için düzenli kullanılması gereken temel ilaçlardan biri. Eczacılar, ellerindeki sınırlı stokları yalnızca acil kalp rahatsızlığı olan hastalar için ayırmak zorunda kaldıklarını bildiriyor. Ocak–Ekim 2025 döneminde İngiltere’de 50,9 milyon Aspirin reçetesi yazıldığı da dikkat çekti.

FİYAT ARTIŞI ECZANELERİ ZARARA SOKTU

Ankete göre Aspirin’in fiyatı son bir yılda büyük artış gösterdi. Geçen yıl 18 peni olan 75 mg’lık Aspirin paketi bu ay 3,90 sterline yükseldi. Buna karşın NHS, eczanelere paket başına yalnızca 2,18 sterlin ödeme yapıyor. Bu da her reçetede eczanelerin 1,72 sterlin zarar etmesine neden oluyor.

Ülke ilaç krizinde! Eczaneler bile zarar ediyor: Aspirin kıtlığı var 2

NPA Başkanı Olivier Picard, yaşanan durumun hasta güvenliği açısından risk oluşturduğunu belirterek, eczacıların stokta bulunmayan ilaçlar yerine güvenli alternatifler verebilmesi gerektiğini söyledi.

