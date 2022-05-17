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Ülkede panik hakim! Hindistan’da kaplan saldırılarından ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor

17.05.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da son günlerde yerli halk kaplan saldırıları nedeniyle büyük bir panik yaşıyor. Kaplanların gerçekleştirdiği saldırıların sonucunda ölenlerin sayısı 11’den 15’e yükselirken Hintli yetkililer panik havasının etkili olduğunu dile getirdi.

Ülkede panik hakim! Hindistan’da kaplan saldırılarından ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor

Kaplan saldırılarının sayısının artması üzerine önlemlerini sıklaştırdıklarını dile getiren Hintli yetkililer, özellikle vakaların ormanlık bölgelerde yaşandığını ifade etti. Saldırıları önlemek adına ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ifade eden yetkililer, saldırgan kaplanlarla mücadele etmenin zor olduğunu söyledi.

Kaplan saldırılarından kaynaklanan ölümlere son olarak 54 yaşındaki Khushal Sonule isimli adamın kaybı eklendi. Ormanlık alanda çalı toplamak için evinden ayrılan adamın akşama kadar gelmemesi üzerine yakınları polise haber verdi. Ormanlık alanda yapılan incelemede talihsiz adam ertesi gün cesedi bir kaplan tarafından parçalanmış ve vücudunun bir kısmı yenmiş halde bulundu.

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“TARİHTE HİÇBİR ZAMAN BU KADAR CİDDİ OLMAMIŞTI”

Bahadur Shrestha isimli yetkili, saldırıların tamamının ormanlık alanlarda meydana geldiğini ve kaplanların özellikle ormanda bir şeyler toplamak için dolaşan kişileri hedef aldığını söyledi.

Diğer bir yetkili Ganesh Prasad Tiwar ise Taboda, Chandrapur ve Gadchiroli bölgelerinde kaplan saldırısı vakalarının bildirildiğini dile getirdi. Hindistan’da daha önce de kaplan saldırısı durumlarının yaşandığını söyleyen Tiwar, “İnsanlar ölmüyordu. Tarihte hiçbir zaman bu kadar ciddi olmamıştı” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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