Mynet Trend

Ülkenin en zenginiydi! Mallarına el konuldu!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
İLGİNÇ HABERLER  | 26.03.2019 15:07 | Son Güncelleme

Hindistan'ın en büyük banka dolandırıcılığıyla suçlanan Modi'nin sanat koleksiyonu açık artırmada!

Ülkenin en zenginiydi! Mallarına el konuldu!

Hindistan'ın en büyük banka dolandırıcılığıyla suçlanan Modi'nin sanat koleksiyonu açık artırma ya çıkarıldı!

REKOR FİYATLA SATIŞA ÇIKARILDI

Hindistan’da ülkenin en büyük banka dolandırıcılığını yapmakla itham edilen iş adamı Nirav Modi’nin el konulan sanat koleksiyonu açık artırmada rekor fiyata satışa hazırlanıyor. Aralarında tablolar ve heykellerin de bulunduğu 68 farklı sanat eserinin 300 ila 500 milyon Hint Rupisi (4.4 ila 7.3 milyon ABD Doları) gibi bir rekor bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.

İLK DEFA EL KONULDU

Koleksiyonun satışı için özel bir müzayede evi belirlenirken ilk defa devlet tarafından el konulan sanat eserleri açık artırmaya çıkacak. Bugüne kadar genelde mülk, altın ve lüks eşyalar satışa çıkarılıyordu.

Nirav Modi1

HİNDİSTAN'IN EN ZENGİN İSİMLERİNDEN

Hindistan'ın en zengin isimlerinden 48 yaşındaki Nirav Modi, ülkenin ikinci büyük bankası Pencap Ulusal Bankası’nı (PNB) 2 milyar ABD Doları dolandırmakla suçlanıyor. Modi ise suçlamaları reddederek söz konusu iddiaların siyasi olduğunu savunuyor.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA GÖZALTINA ALINDI

İş adamı geçen yıl ülkesini terk ederek Birleşik Krallık’a yerleşmişti. Hindistan hükümeti ise ağustos ayında Modi’nin iadesi için Britanyalı yetkililere başvurmuştu. Geçtiğimiz hafta Birleşik Krallık yetkilileri Modi’yi gözaltına alıp yargılama sürecini başlattı.

PARTNERBalkonda aşka geldiler! Balkonda aşka geldiler!
Bilim insanlarından ilginç iddia: Uzaylılar bizi çoktan bulduBilim insanlarından ilginç iddia: Uzaylılar bizi çoktan buldu
Polonya'da dünyaya gelen albino penguen ilk kez ziyaretçilerle buluştuPolonya'da dünyaya gelen albino penguen ilk kez ziyaretçilerle buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan nirav modi dolandırıcılık

En Çok Okunan Trend Haberler

Herkes onu konuşuyor! Bir Türkiye uyarısı daha...

Herkes onu konuşuyor! Bir Türkiye uyarısı daha...

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Ekmek yemeyenlere kötü haber!

Ekmek yemeyenlere kötü haber!

Tüketici mahkemesinden 'bozuk Land Rover' kararı!

Tüketici mahkemesinden 'bozuk Land Rover' kararı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hollanda saldırganı Türk'ün muhabiri taciz videosu ortaya çıktı

Hollanda saldırganı Türk'ün muhabiri taciz videosu ortaya çıktı

İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!

İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en çirkin köpeği belli oldu!

Dünyanın en çirkin köpeği belli oldu!

Oynadıkları yılan çocuğun dilini soktu

Oynadıkları yılan çocuğun dilini soktu

Bilim insanlarından ilginç iddia: Uzaylılar bizi çoktan buldu

Bilim insanlarından ilginç iddia: Uzaylılar bizi çoktan buldu

Polonya'da dünyaya gelen albino penguen ilk kez ziyaretçilerle buluştu

Polonya'da dünyaya gelen albino penguen ilk kez ziyaretçilerle buluştu

Dadı, tavan çökmeden saniyeler önce bebeği kurtardı

Son anda kurtardı!

20 yıl önce çalınmıştı, Amsterdam'da tablosu bulundu

20 yıl önce çalınmıştı, Amsterdam'da tablosu bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.