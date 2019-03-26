Ülkenin en zenginiydi! Mallarına el konuldu!

Hindistan'ın en büyük banka dolandırıcılığıyla suçlanan Modi'nin sanat koleksiyonu açık artırma ya çıkarıldı!

REKOR FİYATLA SATIŞA ÇIKARILDI

Hindistan’da ülkenin en büyük banka dolandırıcılığını yapmakla itham edilen iş adamı Nirav Modi’nin el konulan sanat koleksiyonu açık artırmada rekor fiyata satışa hazırlanıyor. Aralarında tablolar ve heykellerin de bulunduğu 68 farklı sanat eserinin 300 ila 500 milyon Hint Rupisi (4.4 ila 7.3 milyon ABD Doları) gibi bir rekor bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.

İLK DEFA EL KONULDU

Koleksiyonun satışı için özel bir müzayede evi belirlenirken ilk defa devlet tarafından el konulan sanat eserleri açık artırmaya çıkacak. Bugüne kadar genelde mülk, altın ve lüks eşyalar satışa çıkarılıyordu.

HİNDİSTAN'IN EN ZENGİN İSİMLERİNDEN

Hindistan'ın en zengin isimlerinden 48 yaşındaki Nirav Modi, ülkenin ikinci büyük bankası Pencap Ulusal Bankası’nı (PNB) 2 milyar ABD Doları dolandırmakla suçlanıyor. Modi ise suçlamaları reddederek söz konusu iddiaların siyasi olduğunu savunuyor.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA GÖZALTINA ALINDI

İş adamı geçen yıl ülkesini terk ederek Birleşik Krallık’a yerleşmişti. Hindistan hükümeti ise ağustos ayında Modi’nin iadesi için Britanyalı yetkililere başvurmuştu. Geçtiğimiz hafta Birleşik Krallık yetkilileri Modi’yi gözaltına alıp yargılama sürecini başlattı.

