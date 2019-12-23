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Ülkeyi sarsan yangın devam ederken tatile giden başbakandan özür

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Avustralya Başbakanı Morrison, birkaç eyalette devam eden yangınlar sırasında Hawaii'ye tatile gittiği için özür diledi.

Ülkeyi sarsan yangın devam ederken tatile giden başbakandan özür

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ailesiyle gittiği Hawaii tatilini yarıda keserek ülkesine dönmesinin ardından Sidney kentindeki itfaiye genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni Güney Galler, Victoria ve Güney Avustralya'da devam eden yangınlar sırasında tatile gittiği için halkta yol açtığı kırgınlık nedeniyle çok üzgün olduğunu ifade eden Morrison, "Avustralyalılar adil insanlardır. Çocuklarınıza bir söz verdiğinizde onu tutmak istemenizi anlarlar. Öte yandan başbakan olarak başka sorumluluklarım var. Yapılan eleştirileri kabul ediyorum ve özür diliyorum" dedi.

Morrison, hükümetinin iklim değişikliğiyle mücadelede yetersiz kaldığı eleştirilerine yönelik, yangınlarla ilgili başka unsurların da etkili olduğunu belirtti.

Başbakan Morrison, yangınlar sürerken geçen hafta Hawaii'ye tatile gitmesi üzerine eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bir aydan fazla süredir söndürülemeyen yangınlarda cuma günü 2 itfaiye eri daha yaşamını yitirmişti.

Yangınların yaklaşık 100 farklı noktada devam ettiği Yeni Güney Galler eyaletinde 7 günlük acil durum ilan edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
avustralya yangın

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bizim imamoglu sel baskinında tatilddn apart topar döndü ama iktidar ve basın tefe koydu...bak ya adalet bumu?
bizde daha iyisi var deprem olurken tatil yapabiliyor.
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