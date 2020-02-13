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Uludağ'da kavga sonrası gözaltına alınan Reynmen kendisini savundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2020 10:56 | Son Güncelleme

Önceki gün Uludağ'da kavga eden ve jandarma tarafından gözaltına alınırken görüntüleri çekilen Reynmen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 'Beni mazur görün, insanız olur böyle şeyler' dedi.

Uludağ'da kavga sonrası gözaltına alınan Reynmen kendisini savundu!

Çektiği videolarla kısa sürede fenomen olan ve sonrasında kendi şarkılarını çıkartarak rekorlar kıran fenomen Reynmen, Uludağ'da kavga çıkardı. Olay sonrası jandarma tarafından gözaltına alınan Reynmen, Instagram hesabından isyan etti.

TATİL İÇİN GİTTİ, GÖZALTINA ALINDI

Adı daha önce de bir muhabire saldırmasıyla anılan Reynmen, tatil için gittiği Uludağ'da birileriyle kavga etti. Jandarma tarafından gözaltına alınan Reynmen'in bu anları ise Uçankuş TV'de ekrana geldi.

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"İNSANIZ OLUR BÖYLE ŞEYLER"

Kavga görüntüleriyle gündeme geleceğini bilen Reynmen, Intagram hesabından kısa sürede bir açıklama yaptı. Hikaye kısmından video paylaşan fenomen şunları söyledi: "Arkadaşlar, merhaba. Sağda solda kavga ettiğime dair haberler çıkarsa beni mazur görün, olur mu? Teşekkürler. İnsanız, olur öyle şeyler. Tamam, kendine iyi bak, by by, çok selamlar"

"PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULUYORLAR"

Yaşadığı kavgadan bahseden Reynmen, "Bu konu hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Yanımıza gelen bazı arkadaşlarımız geldikleri zaman aşağılık kompleksine bürünüyorlar. O an için kendilerini iyi hissetmek için belki de bilmiyorum ama bize psikolojik şiddet uyguluyorlar. İğrenç üsluplarıyla olsun, laubali tavrıyla olsun, el kol şakalarıyla olsun... Bizi o an bastırmaya çalışıyorlar, kendilerini daha iyi hissetmek için. Bunu yaparlarken ben tepki verince kötü oluyorum. Bu benim şanı şöhreti kaldıramadığım anlamına gelmiyor. Ben bir insanım" dedi.

MUHABİRE SALDIRMIŞTI

Reynmen, geçtiğimiz sene Eylül ayında kendisini kız arkadaşıyla görüntüleyen muhabire tepki göstermiş ve ikili arasında kavga yaşanmıştı. Görüntülenmek rahatsız olan Reynmen, kendisini çeken gazetecinin önce telefonunu alıp da sonra da saldırmıştı. Reynmen'in tokat atıp kaşını yardığı muhabir ise olay sonrası şikayetçi olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Reynmen, Uludağ, kavga,

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