Uluslararası Göç Filmleri Festivali Gaziantep'te

Alamban, IOM'nin, Gaziantep’in de dahil olduğu Türkiye’nin dört ilinde sosyal ve ekonomik projelerle belediyelere destek verdiğini vurguladı.

Yakın zamanda Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu'nda ilan edilen Gaziantep Bildirgesi'ni tebrik eden Alamban, göçün insanlar üzerindeki olumsuz etkisine değindi.

IOM Türkiye Gaziantep Ofis Direktörü Rex Alamban, yaptığı açılış konuşmasında, festivalde ilk kez ödüllü bir filmin gösterildiğini belirterek Misafir filminin yönetmeni Haznedaroğlu'na teşekkürler etti.

Göç olgusu ile ilgili konulara halkın dikkatini çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen festivalin bu yılki teması "Sosyal Uyum" olarak belirlendi.

Sanko Park AVM'de halka açık olarak düzenlenen etkinliğe Türk ve yabancı Birleşmiş Milletler (BM) çalışanları, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Alamban, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu geceki etkinlik bize bu salonda bulunan göçmenlerin ve mültecilerin deneyimlerini birinci elden izleme ve öğrenme sürecinde karşılaştıkları zorlukları ve başarıları dinleme fırsatı sunuyor. Göçmenlerin hikayelerini ne kadar fazla dinlersek insanların zihinlerinde ve yüreklerinde oluşturduğu duvarlar daha fazla yıkılacaktır."

Konuşmanın ardından Haznedaroğlu'nun kurmaca türündeki "Misafir" filmi, Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak gösterildi. Gerçek bir yaşam hikayesinden yola çıkılarak çekilen film, akrabalarını Suriye'deki savaşta kaybeden 8 yaşındaki Lena'nın hikayesini anlatıyor.

Filmin gösteriminin ardından yönetmen Haznedaroğlu'nun da katıldığı panel düzenlendi.

Katılımcılara etkinlik sonrası fotoğraf kitabı hediye edildi.

IOM Türkiye, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler gününe kadar Gaziantep, Ankara, İstanbul, İzmir, Şanlıurfa ve Adana’da halka açık film gösterimleri yapacak.

Türk yönetmenin filmi daha önce Antalya Film Festivali'nde "Avni Tolunay Seyirci Ödülü", Boğaziçi Film Festivali'nde "En iyi Film ve Kurgu Ödülü", Dublin İpek Yolu Film Festivali ile Malmö Arab Film festivallerinde "En İyi Film" ödüllerine layık görülmüştü.

