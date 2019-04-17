Uluslararası Kısa Film Festivali başladı

Festivalin açılış töreni Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 12. Kısa Film Festivali’ne uluslararası kategoride 42 ülkeden 326 film, ulusal kategoride ise 212 film olmak üzere 500’ü aşkın eser başvuruda bulundu.

“Mısralarla Es” adlı mini konserle başlayan açılış törenine, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz İletişim Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Fatma Nisan ve Doç. Dr. Mevlüt Akyol, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ömer Çelik, festivalin jüri üyeleri Prof. Dr. Serdar Öztürk, Prof. Dr. Hale Künüçen, Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Künüçen, Zeynep Keçeci, Kamil Çevikalp, Sadi Çilingir, Elife Çilingir, Kıvanç Terzioğlu, Sidar Serdar Karakaş, Rıza Oylum, Sayım Çınar ve Ebru Özyurt’un yanı sıra akademik personel ile öğrenciler katıldı.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal açılış konuşmasında sinemanın farklı duygulara seslenen, bileşik bir sanat dalı olduğu vurguladı ve şöyle konuştu: “Sanatçıların, bilim adamlarının, tarihçilerin ve akademisyenlerin, hepimizin anlatmak istediği ama bir yerde eksik bıraktığı bazı şeyler vardı. Sinema, bu eksik kalan şeyleri kapatmak için bütün sanatları ilmi, kültürü, tarihi ve hepsini bir araya toplayan bileşik, kültür ve medeniyet algısı oluşturan ve insanlığın kadim birikimi ile mevcut yaşam tarzını birleştiren çok güçlü etkili bir sanattır.”