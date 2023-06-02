Ümit Besen'in acı günü! Babası hayatını kaybetti

14 Ekim 1956 yılında Osmaniye'de dünyaya gelen usta isim Ümit Besen acı haberle yıkıldı.

Ali Bekirli Mahallesi'nde yaşayan, sanayi sitesi eski esnafından Fikret Besen, evinde hayatını kaybetti.

Sanatçı Ümit Besen'in babası Fikret Besen'in cenazesi, ikindi namazının ardından Belediye Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek. (DHA)

AİLESİNİ BÖYLE ANLATMIŞTI!

Ümit Besen daha önce çocukluğuna ve ailesine dair şunları söylemişti:

"Adana'da büyüdüm. Ne çok zengin ne de yokluk çeken bir aileydik. Annem ev hanımı, babam tamirciydi. Okuldan sonra onun yanında çalışırdım. 9 yaşımdayken amcam üniversiteyi kazanıp İstanbul'a gitti. Evde onun melodikasını bulup üflemeye başladım. Babam baktı ki 'Samanyolu' şarkısını falan çalıyorum, önce melodikanın iyisini aldı, sonra bir akordeon... Baktı omuzlarım güreşçi gibi gelişiyor; “Sana istersen Anadol araba alacağım, istersen org” dedi. Fiyatları aynıydı. Ben orgu seçtim. Sonra orkestrada çalıp söylemeye başladım."

