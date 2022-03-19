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Ümit Besen kimdir, aslen nereli? Ümit Besen kaç yaşında, evli mi ve eşi kimdir?

19.03.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde Ümit Besen yer alacak. Ümit Besen'in hayatı ve memleketi gibi bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki Ümit Besen kimdir, aslen nereli? Ümit Besen kaç yaşında, evli mi ve eşi kimdir? İşte hayatı ve merak edilenler...

Ümit Besen kimdir, aslen nereli? Ümit Besen kaç yaşında, evli mi ve eşi kimdir?

Her hafta değişik bir konseptle ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler konukları ile bu hafta da merakla bekleniyor. Senelere meydan okuyan Ümit Besen de en güzel şarkılarıyla bu bölümde ekranlarda olacak. Peki Ümit Besen kimdir, aslen nereli?

ÜMİT BESEN KİMDİR?

14 Ekim 1956 tarihinde Osmaniye'de dünyaya gelen Ümit Besen'in ilk enstrümanı melodika olmuştur. Lise senelerinde ise klavye çalmaya başlamıştır. Yine aynı dönemde Tayfunlar Orkestrası'nı kurmuştur. Müzik ve eğitimini bir arada götüremeyeceğini fark ettiğinde lise eğitimini yarım bırakmıştır.

Askerliğini yapmak için 1976 senesinde Kütahya'ya gitmiştir. Orduevinde onu dinleyen bir general Besen'i Zonguldak Orduevi'ne naklettirmiştir. Askerliğin sonrasında Adana'ya dönmüştür ve gece kulüplerinde çalışmaya başlamıştır. Bu kulüplerden birinde onu dinleyen futbolcu Metin Oktay, Besen'i İstanbul'daki gazino sahibi arkadaşlarına tavsiye etmiştir. Sanatçının İstanbul'da çalışmaya başlamış olduğu ilk mekân Köşem Bistro olmuştur. Besen, 1980 senesinde Selami Şahin ve Ahmet Selçuk İlkan ile birlikte ilk plak kaydını gerçekleştirmiştir.

2015 yılında, 1980'li yılların unutulmaz hiti "Nikah Masası" isimli şarkıya Enbe Orkestrası eşliğinde Ajda Pekkan ile birlikte düet yapmıştır. 2016 senesinde DMC'den çıkan "Başka" isimli albümünde klasikleşmiş şarkılarını rock tarzında yeniden seslendiren Ümit Besen, bu albümde Feridun Düzağaç, Pamela, Cem Adrian gibi ünlü isimlerle düet yapmıştır. Ümit Besen aynı zamanda Teoman, Fergan Mirkelam, Gripin, Funda Arar, Bora Duran, Emre Aydın, MaNga, Yüksek Sadakat, Pinhani, Grup Seksendört, Leyla The Band’ den beğeniyle dinlenen rock şarkılara da yer vermiştir.

ÜMİT BESEN EVLİ Mİ?

Ümit Besen, Emel Özçelik ile evlidir.

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