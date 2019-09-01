Ümit Erdim’den ‘hanımcılık’ çıkışı

Ümit Erdim ile Seda Çınar, 2017'de dünyaevine girmiş, geçtiğimiz sene bebekleri Ses dünyaya gelmişti.

Ünlü oyuncu, son zamanlarda bazı takipçilerinden gelen 'hanımcılık' yorumlarına, eşiyle bir fotoğrafını paylaşarak yanıt verdi.

Ümit Erdim'in, Instagram hesabından yaptığı paylaşımına şu notu düştü:

"Bir zümre var ki bu hanımcılık meselesine takmış. Ucu onlara dokunuyor demek ki. Maçoluğu, hayt huyt yapmayı, kadını geride tutmayı bir halt zannediyolar. Bir de sorsan Müslümanım derler. Devam etsinler.

Bilselerdi Peygamber Efendimiz (sav) Hz. Ayşe validemizi deveye bindirirken bir dizini yere koyup bir dizini de validemiz basarak rahat çıksın diye onun ayağının altına seriyordu. Hangimiz hanımımız arabaya binerken kapısını açıyoruz?

Kainattaki en büyük hanımcı Efendimiz’dir. Bizim de yegâne örneğimiz O ve O’nun hayatıdır. Maçolar artisler dağılabilir. İyi akşamlar."

