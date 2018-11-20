MAGAZİN

Ümit Erdim'i çıldırtan yorum!

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.11.2018 11:28 | Son Güncelleme

Oyuncu Ümit Erdim, geçtiğimiz akşam yaptığı twitter paylaşımı ile bazı takipçilerinden yana ne kadar dertli olduğunu gözler önüne serdi.

Ümit Erdim'i çıldırtan yorum!

Seda Çınar’la yaptığı evlilikten doğan kızına 'Ses' adını koyan Ümit Erdim’e, bir takipçisi bu tercihi üzerinden eleştiri yöneltti. Ünlü oyuncu, bu çıkışa tepki gösterdi.

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“Ümit Erdim kızının adını Ses koymuş abi hiç mi cümle içinde kurup nasıl duruyor düşünmedin ya rezalet gerçekten” şeklindeki yorumu gören Erdim, "Cümle içinde kurmak ne demek bilmiyorum ama cümle içinde kullanayım: Kızımın adını Ses koydum ve bu kimseyi ilgilendirmez. Rezalet olan şey insanların hadsizliğinin tavan yapması" yanıtını verdi.

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Ümit Erdim twitter kızı ses

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