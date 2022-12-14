Ümit Erdim kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Ümit Erdim Survivor 2023 yarışmacıları arasında!

Ümit Erdim'in kaç yaşında olduğu ve hangi dizilerde oynadığı merak ediliyor. Survivor 2023 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, yeni sezon yarışmacılarından birinin de Ümit Erdim olduğunu açıkladı. İşte Hayat Bilgisi Arif rolüyle hafızalara kazınan Erdim hakkında bilgiler

ÜMİT ERDİM KİMDİR?

5 Haziran 1985 Kocaeli doğumlu olan Ümit Erdim; doğduğu yerde tamamladığı ilk ve ortaokul eğitimi ardından liseyi de İzmit Atılım Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1998 - 2003 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda genç kadroda oynarken Caner Özyurtlu ile tanıştı ve birlikte İstanbul'a geldi.

"Böyle mi Olacaktı" adlı diziyle konuk oyuncu olarak başlayan Erdim, Hayat Bilgisi Arif rolüyle hafızalara kazındı. Ardından Gönül ve Selena gibi dizilere imza attı.

İstanbul'da bir restoran işleten Ümit Erdim hayatı ve kariyerinde farklı alanlara imza atarak 2019 yılında pilotluk eğitimine başladı.

Acun Ilıcalı Survivor 2023'te yarışacak ikinci yarışmacı olarak Ümit Erdim'i açıkladı.



