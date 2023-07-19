Umre paylaşımı gündem olmuştu! Fulya Öztürk sitem etti: Kimsenin parasıyla gitmedim

Son dönemde deprem bölgesinde yaptığı yayınlarla da adından söz ettiren Fulya Öztürk umre paylaşımıyla gündeme geldi. Fulya Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Körfez turunu izleyen gazeteciler arasındayken umreden pozunu paylaşınca tepki çekti.

Öztürk, "Rabbim bana da nasip etti" notuyla başörtülü halini paylaştı. Fulya Öztürk'ün eleştirilmesi sonra Türker Akıncı gazeteciye destek olarak "Görev gereği Kabe’nin yanına kadar gitmişsin. Müslümansın ve otelde uyumak yerine müsait olan birkaç saatinde aşağıya iniyorsun ve umre yapıyorsun" yazdı.

"KİMSEYE ZARARIM YOK"

Fulya Öztürk ise sessizliğini bu paylaşımla bozdu ve şunları söyleyerek sitem etti:



"Ay cidden ya. Gece 2,30'da gittim yüreğimden geldi. Otelde uyumak istemedim kalktım gittim. Kimseye zararım yok kimsenin parasıyla gitmedim. Yazmazdım da sen şimdi paylaşınca yazayım dedim. Yoksa ben benim üzerimden dikkat çekmeye çalışanlara prim vermem onlar anca twit atar."

