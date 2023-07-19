MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Umre paylaşımı gündem olmuştu! Fulya Öztürk sitem etti: Kimsenin parasıyla gitmedim

Umre paylaşımı gündem olmuştu! Fulya Öztürk sitem etti: Kimsenin parasıyla gitmedim

19.07.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turunu izlemek için Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Mekke’ye giden gazeteci Fulya Öztürk, umreden başörtülü pozunu paylaşınca tepki çekmişti. Gazeteci en sonunda sosyal medyadan açıklama yaptı.

Son dönemde deprem bölgesinde yaptığı yayınlarla da adından söz ettiren Fulya Öztürk umre paylaşımıyla gündeme geldi. Fulya Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Körfez turunu izleyen gazeteciler arasındayken umreden pozunu paylaşınca tepki çekti.

Öztürk, "Rabbim bana da nasip etti" notuyla başörtülü halini paylaştı. Fulya Öztürk'ün eleştirilmesi sonra Türker Akıncı gazeteciye destek olarak "Görev gereği Kabe’nin yanına kadar gitmişsin. Müslümansın ve otelde uyumak yerine müsait olan birkaç saatinde aşağıya iniyorsun ve umre yapıyorsun" yazdı.

1

"KİMSEYE ZARARIM YOK"

Fulya Öztürk ise sessizliğini bu paylaşımla bozdu ve şunları söyleyerek sitem etti:

Yeni saç rengi şaşırttı! İddialı pozlarıyla dikkat çekti Yeni saç rengi şaşırttı! İddialı pozlarıyla dikkat çekti

Ekran Alıntısı
"Ay cidden ya. Gece 2,30'da gittim yüreğimden geldi. Otelde uyumak istemedim kalktım gittim. Kimseye zararım yok kimsenin parasıyla gitmedim. Yazmazdım da sen şimdi paylaşınca yazayım dedim. Yoksa ben benim üzerimden dikkat çekmeye çalışanlara prim vermem onlar anca twit atar."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Milli utancımız" başlıklı habere tepki gösterdi! Ünlü isimlerden..."Milli utancımız" başlıklı habere tepki gösterdi! Ünlü isimlerden...
Anahtar Kelimeler:
Fulya Öztürk sosyal medya ele turu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

6 metre uzunluğundaki devasa piton böyle yakalandı
6 metre uzunluğundaki devasa piton böyle yakalandı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Modern dünyayı reddetti! 40 yıldır mağarada tek başına yaşıyor

Modern dünyayı reddetti! 40 yıldır mağarada tek başına yaşıyor

Rahatlığına hayran kalacaksınız! Yürüyüşlerinize keyif katacak Crocs modellerini keşfedin

Rahatlığına hayran kalacaksınız! Yürüyüşlerinize keyif katacak Crocs modellerini keşfedin

Tatilde sevgilisini boğarak öldürdü! Mezar açıp gömdü

Tatilde sevgilisini boğarak öldürdü! Mezar açıp gömdü

Gerçeği düğünden birkaç gün önce öğrendi! İptal etmeyi düşününce...

Gerçeği düğünden birkaç gün önce öğrendi! İptal etmeyi düşününce...

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.