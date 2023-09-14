Umut Akyürek'in kızı 6 ayda 40 kilo verdi! Melek Bal güzelliğiyle büyüledi

Çıkardığı şarkılar ile adından söz ettiren Umut Akyürek özel hayatıyla da ilgi odağı oluyor. Kızı Melek Bal ile sık sık paylaşım yapan Akyürek'in pozları beğeni topluyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan ve ilk musiki çalışmalarına 1989 yılında Erol Sayan yönetimindeki İzmit Musiki Derneğinde başlayan Umut Akyürek sayısız başarılı parçaya imza attı.

Akyürek, 2004 yılında Oktay Ertuğrul ile nikah masasına oturdu.

Melek Bal isminde bir kızı bulunan ünlü isim kızının geçirdiği operasyonun ardından 6 ayda sağlıklı bir şekilde 40 kilo verdiğini açıkladı.

Ünlü isim kızıyla son fotoğraflarını "Tanıştırayım asistanım Melek Hanım " notuyla paylaştı.

18 yaşında olan Melek Bal’ın annesine olan benzerliği sık sık dikkat çekiyor. Umut Akyürek’in kızıyla olan pozlarına takipçileri "Aynı annesi", "Annesinin güzelliğini almış", "Çok güzelsiniz", "Size çok benziyor kızınız" yorumlarında bulunuyor.



