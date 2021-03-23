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  4. Umut Eker kimdir? Umut Eker kaç yaşında? Doya Doya Moda’nın jürisi Umut Eker nereli?

Umut Eker kimdir? Umut Eker kaç yaşında? Doya Doya Moda’nın jürisi Umut Eker nereli?

23.03.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ivana Sert’in Doya Doya Moda All Star jüri üyeliği kısa sürdü. Ivana Sert’in yerine ise jüri koltuğuna Umut Eker oturdu. Daha önce moda programlarında kısa süreli jürilik yapmış olan Umut Eker, tarzıyla dikkatleri çekti. Umut Eker daha önce “Bu Tarz Benim” moda yarışmasında jürilik yapmıştı.

Birçok ünlü ismin de stil danışmanlığını yapan Umut Eker, ilk olarak Didem Soydan tarafından fark edilmiş ve daha sonra jüri koltuğunda oturduğu “Bu Tarz Benim” isimli moda yarışmasında popülerliğini arttırmıştı. Umut Eker; Tarkan, Emre Altuğ, Ziynet Sali gibi birçok başarılı sanatçının da stil danışmanlığını yapmıştır.

UMUT EKER KİMDİR?

UMUT EKER KİMDİR?
1983 doğumlu olan Umut Eker model ve stil danışmanı olan Umur eker daha önceden Bu Tarz Benim yarışmasında jüri üyeliği yapmıştı.
Açıköğretimde bankacılık okuyan ancak bankası olmak istemeyen Eker ünlü bir firmaya girerek mağazada satış temsilcisi olmayı tercih etmiştir.
Bu sırada manken Didem Soydan tarafından fark edilerek çalışma alanını değiştirmiştir. Tarkan, Emre Altuğ, Ziynet Sali gibi ünlü isimlere stil danışmanlığı yapmıştır.
Dövmeleriyle dikkatleri üzerine çeken Umut Eker, ilk dövmesini 17 yaşında yaptırmış ve o yaştan sonra yaşadığı özel anıları vücuduna kazımıştır.
Umut Eker’in R harfini söyleyememesi ona ayrı bir sempatiklik katmıştır. Tarkan, Ziynet Sali, Beyazıt Öztürk, Bengü, Emre Altuğ ve Gülçin Ergül gibi ünlü isimlere stil danışmalığı yapmıştır.
Anahtar Kelimeler:
doya Doya Moda Ivana Sert
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