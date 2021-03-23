Umut Eker kimdir? Umut Eker kaç yaşında? Doya Doya Moda’nın jürisi Umut Eker nereli?

Birçok ünlü ismin de stil danışmanlığını yapan Umut Eker, ilk olarak Didem Soydan tarafından fark edilmiş ve daha sonra jüri koltuğunda oturduğu “Bu Tarz Benim” isimli moda yarışmasında popülerliğini arttırmıştı. Umut Eker; Tarkan, Emre Altuğ, Ziynet Sali gibi birçok başarılı sanatçının da stil danışmanlığını yapmıştır.

UMUT EKER KİMDİR? 1983 doğumlu olan Umut Eker model ve stil danışmanı olan Umur eker daha önceden Bu Tarz Benim yarışmasında jüri üyeliği yapmıştı.

Açıköğretimde bankacılık okuyan ancak bankası olmak istemeyen Eker ünlü bir firmaya girerek mağazada satış temsilcisi olmayı tercih etmiştir.

Bu sırada manken Didem Soydan tarafından fark edilerek çalışma alanını değiştirmiştir. Tarkan, Emre Altuğ, Ziynet Sali gibi ünlü isimlere stil danışmanlığı yapmıştır.

Dövmeleriyle dikkatleri üzerine çeken Umut Eker, ilk dövmesini 17 yaşında yaptırmış ve o yaştan sonra yaşadığı özel anıları vücuduna kazımıştır.