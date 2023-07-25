Umut Evirgen'in eski aşklarını duyanlar inanamadı! Kimler var kimler

Umut Evirgen Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Alina Boz ile samimi pozlarını yayınladı. Evirgen'in güzel oyuncu ile beraberliğini ilan etmesi adeta sosyal medyayı salladı.

Genç yönetmen, senarist, yapımcı ve işletmecinin paylaşımının ardından eski sevgilileri merak konusu haline geldi. Umut Evirgen’in daha önce birçok ünlü isimle aşk yaşamış olması dikkat çekti.

Evirgen’in aşk yaşadığı isimler arasında Melisa Şenolsun, Tuba Büyüküstün, Serenay Sarıkaya da bulunuyor.

En son Sarıkaya ile aşk yaşayan ünlü isim birlikteliklerini eylül ayında noktalamıştı. Sarıkaya’nın ayrılıkla ilgili yakın çevresine, "Yorulduk, yürütemedik" dediği öne sürülmüştü.

Sosyal medyada Umut Evirgen ile ilgili "Aşk yaşamayan bir ben kaldım", "Umut Evirgen tüm dünya il sevgili", "Nasıl bir büyü yapıyorsun", "Bravo Umut" yorumları yapıldı.



