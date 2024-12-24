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Umut Oğuz ve Sevilay Tilda Oğuz’un boşanma davasında nafaka krizi: Aylık 25 bin liralık nafaka isterken mahkeme bakın kaç TL'de karar kıldı

24.12.2024 08:58
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Son olarak "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinde 'Peyami' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Umut Oğuz'un ve Sevilay Tilda Oğuz'un boşanma davasında nafaka krizi çıkmıştı. 1 milyon liralık tazminat ile aylık 25 bin liralık nafaka istenmesi sonrası dava ertelenmişti. Umut Oğuz'un ödeyeceği nafaka belli oldu.

Umut Oğuz ve Sevilay Tilda Oğuz’un boşanma davasında nafaka krizi: Aylık 25 bin liralık nafaka isterken mahkeme bakın kaç TL'de karar kıldı

Umut Oğuz'un ve Sevilay Tilda Oğuz'un boşanma davasında nafaka krizi çıkınca dava ertelenmişti. 5 yaşındaki çocuğunun velayetini isteyen Sevilay Tilda Oğuz, Umut Oğuz’dan 1 milyon liralık tazminat ile aylık 25 bin liralık nafaka talep etmişti.

Oyuncunun avukatı; ekonomik sıkıntı yaşayan müvekkilinin, talep edilen nafakayı ödeyecek durumu olmadığını ifade edince dava ertelenmişti.

Geçtiğimiz gün görülen davada ara karar verildi. Ara kararını açıklayan mahkeme, Umut Oğuz’un boşanma aşamasında olduğu eşi ile çocuğuna aylık 10 bin lira geçici nafaka ödemesine karar verdi. Ayrıca baba ile çocuk arasında her ayın belirli günlerinde kişisel ilişki tesisi kurulmasına hükmedilerek duruşma ertelendi.

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Sevilay Tilda Oğuz açıklamasında, "İki yıldır kendisini anlaşmalı boşanmaya ikna etmeye çalışıyorum. Mayıs ayından beri ayrı yaşıyoruz. Çocuğumun maddi ve manevi tüm ihtiyaçlarını ben tek başıma karşılıyorum. Ekonomik olarak zor durumdayım. Kendisi hiçbir şekilde katkı sağlamıyor. Ben para isteyen bir kadın gibi lanse edilmek istemiyorum. Sadece oğlumla yeni bir hayat kurmanın hakkını istiyorum. Ben boşanmak istiyorum. Güvenli bir hayat kurmak için çocuğumla birlikte şehir değiştirdik. Çocuğumun babasının itibarı sarsılmasın diye bugüne kadar sustum ama bir gün canımı ve oğlumun psikolojisini düşünmem gerekti. Anlatılmayacak kadar zaten ağır şeyler yaşadım. İddia ettiğim şeyleri delil ve şahitlerle mahkeme dosyasına sundum" ifadelerini kullandı.
Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Umut Oğuz
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