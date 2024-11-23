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Un kurabiyesi tarifi: Un kurabiyesi nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.11.2024 15:17
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Kıyır kıyır kurabiye sevenlerin favorisi un kurabiyesini siz de evinizde, kendi mutfağınızda kolaylıkla yapabilirsiniz. İstediğiniz zaman elinizin altında bulacağınız un kurabiyeleri yapmak için aşağıdaki un kurabiyesi tarifini kullanabilirsiniz.

Un kurabiyesi tarifi: Un kurabiyesi nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç adet 40
Hazırlık Süresi 25dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon 213kal

Un kurabiyesi tarifini aşağıdaki malzemeleri kullanarak yapabilirsiniz. Tarif aşamaları son derece kolay olan un kurabiyesi tarifindeki malzemelerin miktarlarını artırarak, daha fazla sayıda kurabiye yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

  • 1 yumurta
  • 200 gram tereyağı
  • 1 çay bardağı yağ
  • 3 bardak un
  • 1 bardak pudra şekeri
  • 1 paket kabartma tozu
  • 5 kaşık buğday nişastası

TARİF

  • Derin bir kaba tüm malzemeleri alın ve karıştırın.
  • Ele yapışmayan bir hamur elde edince üzerini kapatıp yarım saat dinlendirin.
  • Dinlenen hamurdan tezgaha alın ve rulo şekli verin.
  • Kenar kısımlarını keserek çatal ile üzerine şeritler çekin.
  • Üçer parmak genişliğinde parçalar kesin.
  • Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
  • Sıcak fırında 170 derecede 15 dakika pişirin.
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