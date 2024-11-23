Un kurabiyesi tarifi: Un kurabiyesi nasıl yapılır?

Un kurabiyesi tarifini aşağıdaki malzemeleri kullanarak yapabilirsiniz. Tarif aşamaları son derece kolay olan un kurabiyesi tarifindeki malzemelerin miktarlarını artırarak, daha fazla sayıda kurabiye yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 1 yumurta

200 gram tereyağı

1 çay bardağı yağ

3 bardak un

1 bardak pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

5 kaşık buğday nişastası