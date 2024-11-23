Un kurabiyesi tarifi: Un kurabiyesi nasıl yapılır?

Kıyır kıyır kurabiye sevenlerin favorisi un kurabiyesini siz de evinizde, kendi mutfağınızda kolaylıkla yapabilirsiniz. İstediğiniz zaman elinizin altında bulacağınız un kurabiyeleri yapmak için aşağıdaki un kurabiyesi tarifini kullanabilirsiniz.
Un kurabiyesi tarifini aşağıdaki malzemeleri kullanarak yapabilirsiniz. Tarif aşamaları son derece kolay olan un kurabiyesi tarifindeki malzemelerin miktarlarını artırarak, daha fazla sayıda kurabiye yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
1 yumurta
200 gram tereyağı
1 çay bardağı yağ
3 bardak un
1 bardak pudra şekeri
1 paket kabartma tozu
5 kaşık buğday nişastası
TARİF
Derin bir kaba tüm malzemeleri alın ve karıştırın.
Ele yapışmayan bir hamur elde edince üzerini kapatıp yarım saat dinlendirin.
Dinlenen hamurdan tezgaha alın ve rulo şekli verin.
Kenar kısımlarını keserek çatal ile üzerine şeritler çekin.
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