Ünal Karaman: Getafe'ye saygı duyuyoruz ama...

Takımın sistemine dair gelen bir soruya yanıt veren Karaman, şu ifadeleri kullandı: "Sistemi oyuncu belirler. Bir anda benim elimde bu oyuncu var deyip de duruma göre yapılacak bir şey değil. Ancak anlık kararlar alabiliyorsunuz saha içinde. Özellikle forvet hattında elimizde kullanabileceğimiz oyuncular söz konusuydu. Zorluklarla mücadele ettik. Bizimle olan, bizimle bu acıyı paylaşabilecek insanlar var. Her türlü olasılığa karşı hazır bir karakterimiz var ve bu bizi güçlü tuttu. Evet kendi oyunumuzu oynayacağız diyoruz ama sahaya çıktığınız öyle oyuncularınız olması gerek ki o oyunu oynayabilesiniz. Oyuncularımızın özverisiyle bizi daha iyi noktaya taşıyacak bir oyun şeklimiz olacak. Biz ne yaptığımızı, nereye gittiğimizi ve oyuncularımızın yüreğini biliyoruz. Biz güveniyoruz, oyuncularımız eksildi ama yine sahaya çıkacak yürekli oyuncularımız olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

Yarınki oyuncu tercihlerinin sorulması üzerine Karaman, "Yarını beklerseniz göreceksiniz. Buraya getirdiğimiz tüm oyuncuların forma şansı var. Yarın liste size ulaştığı anda hangi oyuncuyu kullanacağımızı görürsünüz" ifadelerini kullandı.

"SAYGI DUYDUĞUMUZ, İYİ BİR RAKİP"

La Liga ekiplerinden Getafe'yi değerlendiren Ünal Karaman, "Biz rakibimizi analiz ederken iki yönü de analiz ederiz. Ama az önce de Joao da söyledi. Saygı duyduğumuz ve iyi bir rakip ama bu, bizim çaresiz olduğumuz anlamına gelmesin, biz en iyi mücadeleyi vererek yarın o sahada olacağız. Bütün olarak değerlendirmek lazım, bu bireysel bir spor değil. Bölgesinde iyi oyunculardan kurulu, takım sistemine sadık bir takımla oynayacağız. İşimizin zor olduğunu biliyoruz ama bu zorluğa da hazırlıklıyız" dedi.

"KENDİ KURGUMUZLA OYNAYACAĞIZ"

Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas'ın kendisi hakkındaki görüşlerine teşekkür eden Karaman, "Bir spor adamına yakışır bir açıklama yapmış, kendisine teşekkür ederim. Biz karşımıza rakip olan her takıma saygı duyuyoruz. Rakibi izlediğiniz anda bunun haksız bir övgü olmadığını da anlayacaksınız. Kendisine teşekkür ederiz. Futbol her türlü sonuca ve oyuna gebe. Rakibiniz ne kadar güçlü olsa da, biz oynayacağız. Mutlaka zor duruma düşecekleri bir pozisyon olacaktır. Biz kendi gücümüzle, kendi kurgumuzla oynayacağız. Asla umutsuz ve olumsuz düşünmüyoruz. Her türlü olgunluğa hazırız, buna göre oynayacağız. Teşekkür ederiz" diye konuştu.