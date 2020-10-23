Uncharted filminden beklenen kare geldi

Örümcek-Adam rolüyle tanıdığımız Tom Holland’ın başrolünü üstlendiği Uncharted filminden, genç aktörün Nathan Drake olarak ilk görüntüsü paylaşıldı.

Uzun yıllardır ön hazırlık aşamasında olan, defalarca yönetmen değiştiren Uncharted filmi nihayet hayata geçmeye başlamıştı. Başrolünü Örümcek-Adam rolüyle tanıdığımız Tom Holland’ın üstlendiği filmden ilk kare gün yüzüne çıktı. Gen aktörün, video oyunundaki ana karakter Nathan Drake’i canlandırdığı filmde Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Tati Gabrielle, Sophia Ali, Tati Gabrielle gibi isimler yer alıyor.

UNCHARTED VİZYON TARİHİ: 16 TEMMUZ 2021

Filmin yönetmenliğini "Venom" filminden tanıdığımız Ruben Fleischer üstlenirken, senaryoyu Art Marcum'la Matt Holloway kaleme aldı. Sony, son açıkladığı vizyon tarihine göre, filmi 16 Temmuz 2021'de gösterime sokacak.

Filmle ilgili ilk görseli genç aktör kendi hesabından paylaştı. Tom Holland, Instagram'da paylaşımının altına "Tanıştığımıza memnun oldum, ben Nate." yazan bir açıklama yaptı ve filmin ismini etiketleyerek hayranlarıyla paylaştı. Oyuna fazlasıyla benzeyen set tasarımı da gözlerden kaçmadı.



