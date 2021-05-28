UNESCO tescilli Kızkalesi’nde turizm hareketliliği başladı

Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇUKTOB) Başkan Yardımcısı Mustafa Kale, Kızkalesi’nde deniz suyu sıcaklığının 24 derece, hava sıcaklığının 28 dereceye gelmesiyle deniz mevsiminin başladığını belirtti.

“İLK ÖNCÜ TURİSTLER GELMEYE BAŞLADI”

Sezonla birlikte ilk yabancı turistlerin de gelmeye başladığına dikkat çeken Kale, "1 Haziran’dan sonra inşallah yasaklar kalkar, vaka sayıları azalır, ülkemizdeki aşılama oranı yükselir. Aşılama oranı yüzde 55’lere geldiği vakit Avrupa’nın ve dünyanın her yerinden insanlar buraya gelecektir. Bizler de turizmciler olarak tatil merkezimizde hizmet vermeye hazırız. Daha yeni yeni turistler gelmeye başladı. Şu an Ukrayna’dan, Almanya’dan, Fransa’dan öncüler geldi. Çok umutluyuz. Çok güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Ama günü birlik kiralık evlerden gelen insanlar pandemi kurallarına uygun olarak maske, mesafe, temizlik kuralına uygun olarak plajlarımızı kullanırsa herhangi bir sorun yaşamayız" dedi.

“TESİSLERDE PERSONEL DE SEZONA HAZIR”

Turistik oteller ile belediye işletmeli otellerin tesis ve personelleri anlamında hizmet vermeye hazır olduğunu ifade eden Kale, "Bütün altyapılar hazır. Her şey hazır. Bizim için önce insanlarımızın, tatilcilerimizin sağlığı gelmektedir. Kurallara uyup kazasız belasız bu güzel sezonu geçirir ve tamamlarız. Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı gibi önce turizm işletme ve turistik tesislerinde, belediye otellerinde turizm çalışanlarının öncelikli aşılanması yapıldı. Tesislerin hijyen bir şekilde hazırlanması maske, mesafe ve temizlik kuralına uyması, bunların hepsi beraber komplike, hazır vaziyette sezona girmekteyiz. İnşallah kazasız belasız bu sezonu tamamlarız" diye konuştu.