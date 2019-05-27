Üniformalı halleri böyle! Peki üniformasız nasıl görünüyorlar?

Üniforma ile çalışan kadınlar genelde sert ve erkeksi görünmek zorundadırlar. İster istemez kendilerini salabilirler. Çalışma hayatında erkeklerle rekabet ettikleri için güzellikten çok güce yatırım yaparlar işlerinde. Ancak bu kadınlar üniformalarını çıkardıklarında benim diyen mankenlere taş çıkartacak güzellikte olduklarını kanıtladılar.
İşte üniformalarını çıkardıklarında güzeller güzeli mankenlere dönüşen kadınlar:
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