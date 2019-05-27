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Üniformalı halleri böyle! Peki üniformasız nasıl görünüyorlar?

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 27.05.2019 11:53 | Son Güncelleme

Bu kadınlar asker, polis ve itfaiyeciler. Üniformalı ve erkeksi görüntülerinin altında birbirinden güzel genç kadınlar yer alır. İşte o kadınlar...

Üniformalı halleri böyle! Peki üniformasız nasıl görünüyorlar?

Üniforma ile çalışan kadınlar genelde sert ve erkeksi görünmek zorundadırlar. İster istemez kendilerini salabilirler. Çalışma hayatında erkeklerle rekabet ettikleri için güzellikten çok güce yatırım yaparlar işlerinde. Ancak bu kadınlar üniformalarını çıkardıklarında benim diyen mankenlere taş çıkartacak güzellikte olduklarını kanıtladılar.

İşte üniformalarını çıkardıklarında güzeller güzeli mankenlere dönüşen kadınlar:

A hot firefighter

A sexy nurse

A true patriot!

An impressive physique.

Athlete's legs

big difference

brazilian policeman who knows how to have fun

do not provoke that one

it's not the same in the summer

military and very sexy

Nice bikini

Police is great

sculpted but sexy

seductive look but the body is more

She has beautiful eyes.

She looks like someone else!

We hardly know her

what a smile

This nurse is sweet


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