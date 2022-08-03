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Üniversite tercihleri ne zaman son? YKS 2022 tercihleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite tercih sonuçları tarihi!

03.08.2022 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite tercih sonuçları ne zaman son 2022? sorusu gündemde yer alıyor. 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayan YKS tercih döneminin ne zaman biteceği merak konusu. YKS tercih işlemlerini tamamlayan adaylar ise tercihlerin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki üniversite tercihleri ne zaman bitiyor? YKS 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin verdiği YKS tercih tarihleri...

Üniversite tercihleri ne zaman son? YKS 2022 tercihleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite tercih sonuçları tarihi!

Üniversite hayali kuran binlerce aday için YKS tercih dönemi devam ediyor. Bilindiği üzere üniversite tercihleri 27 Temmuz tarihinde alınmaya başlamıştı. Üniversite adayları YKS tercihlerinin ne zaman son bulacağını ve YKS tercihlerinin ne zaman açıklanacağını arama motorlarında sorgulatıyor. ÖSYM konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. İşte YKS tercihleri tarih bilgisi...

osym

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN SON 2022?

ÖSYM'nin açıklamasına göre 27 Temmuz 2022 Çarşamba tarihinde başlayan YKS tercih dönemi 5 Ağustos 2022 Cuma günü son bulacak.

üniversite sınıfı

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, http://osym.gov.tr adresinden işlemlerini gerçekleştirecek.

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz ÖSYM'den bir açıklama yapılmadı ancak YÖK açıklamasına göre üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihten önce YKS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI BULUNUYOR?

ÖSYM, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu internet sitesinde paylaştı.

Adaylar, toplam 24 tercihte bulunabilecek.

2022-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu için tıklayınız


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