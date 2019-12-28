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  4. Üniversite yerleşkesinde "Kızılay Niğde Butik" açıldı

Üniversite yerleşkesinde "Kızılay Niğde Butik" açıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 28.12.2019 14:06 | Son Güncelleme

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesindeki mağazadan, ihtiyaç sahibi öğrenciler ücretsiz kıyafet alabilecek

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesinde, ihtiyaç sahibi öğrencilerin ücretsiz kıyafet alabileceği "Kızılay Niğde Butik" açıldı.

Vali Yılmaz Şimşek, üniversitenin merkez kampüsündeki mağazanın açılışında, Türk Kızılayın kuruluş amaçları doğrultusunda, dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştuğunu söyledi.

Türk Kızılayın bugün de insanların yanında olmaya devam ettiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Valiliğimiz, özellikle son yıllarda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vasıtasıyla, ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de birçok hizmete imza atmaktadır. Devletimizin ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaptığı yardımın dışında Kızılay gibi kamu yararına çalışan derneklerimizin destek olma adına böyle hizmetler sunması da takdire şayandır. İnşallah Kızılay, bu hizmetlerini artan bir hızla devam ettirecek."

Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar ise sivil toplum kuruluşlarından gelen talepleri imkanları ölçüsünde karşılamaya gayret gösterdiklerini anlatarak, "Türk Kızılayın butik kurma fikri bize ulaştı. Öğrenci odaklı bir üniversite olarak bu isteğe olumlu yaklaşarak, böyle güzel bir işin yapılmasına vesile olduk." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından butik hizmete açıldı.

Açılışa, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Türk Kızılay Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu, dekanlar, yüksekokul müdürleri ve davetliler katıldı.

Üniversite yönetiminin belirlediği ihtiyaç sahibi öğrenciler, mağazadaki kullanılmamış kıyafetleri ücretsiz alabilecek.

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