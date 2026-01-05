Mynet Trend

Üniversitede skandal! Kız öğrencilerin sızdırılan fotoğraflarını oylamaya açtılar

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde yaşanan olay sosyal medyanın gündemine oturdu. 2001'den bu yana kayıt olan bütün kız öğrencilerin fotoğraflarını bir internet sitesine yükleyen bir grup, 'kim daha seksi' oylaması yaptırdı. Oylama tepki çekince de siteye buton ekleyip 'helallik' istedi. İşte skandalın detayları...

Ufuk Dağ

Sosyal medyada veri güvenliği tartışmaları bir kez daha alevlendi. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde ismi bilinmeyen bir topluluk tarafından açılan internet sitesi infiale yol açtı. Üniversitenin kurulduğu yıl olan 2001’den beri bütün bireylerin fotoğrafları sızdırılarak bir internet sitesine yüklendi. Sızdırılan fotoğraflar ile birlikte sitede ‘kim daha seksi’ başlığı açıldı. Açılan başlıkta üniversitede okumuş ve okuyan kadınlar kullanıcılar tarafından oylandılar.

SKANDAL 'EN' LİSTESİ

Oylanan kadınlar arasında ‘en iyi 50’ ve 'en kötü 50' listesi oluşturuldu.

TEPKİLERİN ARDINDAN SİTE KAPATILDI

Ege'de Son Söz internet sitesinin haberine göre olaya tepki gösteren kadınlar, internet sitesini sosyal medyanın gündemine taşıdı. Kısa süre içerisinde büyük tepkiler çeken internet sitesi dün itibarıyla kapatıldı.

KURUCUSU 'HELALLİK' İSTEDİ

İnternet sitesi kapatılırken, sitenin kurucusu ‘helallik’ adı altında bir veda mesajı yayınladı.

Yayınlanan mesaj şu şekilde:

"Kırdıysam, bilmeden incittiysem veya üzerinizde bir hakkım kalmışsa; niyetim her zaman iyilikten yanaydı. Kimseyi bilerek rahatsızlık edecek bir davranışta bulunmak istemedim. Yaşananlar için çok özür dilerim. Bütün dosyaları kalıcı olarak sildim. Benim sizin üzerinizde hardal tanesi kadar hakkım varsa helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin."

'HELAL ET' BUTONU EKLEDİ

Sitenin kurucusu, mesajının altına ‘helal et’ butonu ekledi. Butona basıldıktan sonra ise iletişim kutusunda, “Gönülden teşekkür ederim. Yolun her zaman aydınlık olsun” mesajı yer aldı. Sitenin kurucusunun kimliği ise henüz bilinmiyor.

VERİ GÜVENLİĞİ TARTIŞMALARI

Olayın açığa çıkmasının ardından Ekonomi Üniversitesi’nin veri güvenliğine dair soru işaretleri oluştu ve üniversite öğrencilerinin hangi verilerinin ne kadar çalındığı ise henüz bilinmiyor.

FACEBOOK'A ÖZENDİ

Olayın, 2004 yılında kurulan ve dünyanın en büyük sosyal ağı haline gelen Facebook’un başlangıç hikayesine benzer olması dikkat çekti. Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, okuduğu üniversite olan Harvard’da benzer bir şekilde öğrencileri puanladığı bir sistem kurarak sosyal medya yolculuğuna başlamıştı.

Ankara'da gizemli cisim görenleri şaşkına çevirdi! Ankara'da gizemli cisim görenleri şaşkına çevirdi!
İş seyahati bir servete mal oldu: Şaşkına çeviren faturaİş seyahati bir servete mal oldu: Şaşkına çeviren fatura

