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Üniversiteler tatil mi? Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK'ten açıklama!

10.02.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YÖK (Yükseköğretim Kurulu) ve MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) Kahramanmaraş ve etkilenen diğer 10 ildeki yıkıcı deprem nedeniyle okulların tatillerinin uzayacağını duyurdu. Peki üniversiteler tatil mi? Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK, üniversitelerle ilgili merak edilen soruyu yanıtladı. İşte detaylar...

Üniversiteler tatil mi? Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK'ten açıklama!

Üniversitelerin ne zaman açıklanacağı, son dakika duyurularının ardından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullara verilen aranın deprem nedeniyle uzatıldığını açıkladı. Bununla birlikte YÖK, üniversite eğitimi hakkında açıklama yaptı. Peki üniversiteler tatil mi? Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte detaylar...

Üniversiteler tatil mi? Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK'ten açıklama!

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK tarafından yapılan açıklamada: "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle; bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları, bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları, yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları dikkate alınarak, tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık. Çünkü Türkiye'deki tüm gönüllü öğretmenlerimiz deprem bölgesinde. 10 binlerce öğretmenimiz sahada. Dolayısıyla bu süreci aksatmamak için tüm Türkiye'de, 71 ilde 13 Şubat'a kadar olan yarıyıl tatilini 1 hafta daha uzatıyoruz. Yani 20 Şubat itibariyle 71 ilde eğitim öğretim başlayacak" dedi.

Açık Öğretim Ortaokulu, Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 3 Nisan mesai bitimine kadar uzatıldı.

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