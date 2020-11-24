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Üniversiteli Raşit Alpi’nin katil zanlısına müebbet ve 10 yıl hapis

24.11.2020 16:56 | Son Güncelleme:
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Üniversiteli Raşit Alpi’nin katil zanlısına müebbet ve 10 yıl hapis

Eskişehir’de sosyal medya üzerinden tanıştığı üniversite öğrencisi Raşit Alpi’yi (23) cinsel ilişki için gittiğini öne sürdüğü evinde aralarında çıkan tartışma sonucu 8 bıçak darbesiyle öldüren Mustafa Şen (32), müebbet hapis cezasının yanı sıra 10 yıl hapse mahkum edildi.

Eskişehir’de üniversite öğrencisi olan Raşit Alpi’den geçen şubat ayında 2 gün boyunca haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Savcılık talimatıyla Şirintepe Mahallesi’ndeki eve çilingir yardımıyla giren ekipler, Alpi’nin 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirledi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Raşit Alpi'nin, telefon ve sosyal medya hesaplarında yapılan incelemede, en son elektrik işleri yapan evli Mustafa Şen ile görüştüğünü belirledi. Evinde gözaltına alınan Şen, cinayeti itiraf ederek evinin mutfağında sakladığı bıçağı ve çaldığı cüzdanı polis ekiplerine teslim etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Şen, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Şen hakkında 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasının yanı sıra nitelikli yağma suçundan 15 yıla kadar, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçundan 6 yıla kadar, güveni kötüye kullanma suçundan 2 yıla kadar, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 28 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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Eskişehir 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına, sanık Mustafa Şen, öldürülen Raşit Alp’in yakınları ile avukatlar katıldı. Raşit Alpi’yi aralarında çıkan tartışma sonucu bıçakla öldürdüğünü itiraf eden sanık Şen, son savunmasında pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Şen’i ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına, ‘nitelikli yağma’ suçundan ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyeti ayrıca sanık Şen’in tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

DHA

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