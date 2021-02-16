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Üniversiteye sığınan rapçi Pablo Hasel tutuklandı

16.02.2021 17:02 | Son Güncelleme:
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Üniversiteye sığınan rapçi Pablo Hasel tutuklandı

İspanya’da Kral VI. Felipe ve babası Juan Carlos hakkındaki açıklamaları ve terörist grupları övdüğü iddiasıyla hapis cezasına çarptırılan ancak destekçileriyle birlikte Katalonya Özerk Bölgesi'ndeki bir üniversiteye sığınan Pablo Hasel operasyonla yakalandı.

İspanya’da Kral VI. Felipe ve babası Juan Carlos'a hakaret ve terör gruplarına övgü gibi suçlardan hapis cezasına çarptırılan İspanyol rapçi Pablo Hasel, bir grup destekçisiyle birlikte kendisini Katalonya Özerk Bölgesi'ndeki bir üniversiteye kilitledi.

Burada dışarıdan girmek isteyeceklere karşı destekçileriyle kapıları zincirleyen, barikatlar kuran Pablo Hasel'e teslim olması için süre verildi.

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Ancak ünlü rapçi polis baskınıyla tutuklanmaktan kurtulamadı. Hasel'in şarkı sözlerinde İspanyol mahkemelerine Nazi benzetmesi ve İspanyol Kralı'na 'mafya babası' demek gibi ifadeler yer alıyor.


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