Ünlü aktörün eşini hayattan koparmıştı: O virüs 3 can daha aldı! Hava yoluyla bulaşabiliyor

Kaliforniya'nın sakin dağ kasabası Mammoth Lakes, bu hafta ülke gündemine oturdu. Ünlü aktör Gene Hackman'ın eşinin ölümüne yol açan hantavirüs, yeniden can almaya başladı. Yıllar önce bu nadir virüs, Hackman’ın eşini, klasik piyanist Betsy Arakawa’yı öldürmüştü. Şubat ayında New Mexico'da hantavirüs pulmoner sendromuna yenik düşen Arakawa’nın ölümünün ardından, aynı virüs bu hafta üç kişiyi daha hayattan kopardı. Olayın ardından sağlık otoriteleri bölgeyi yüksek riskli alan ilan etti ve halkı uyararak virüsün hızla yayıldığını belirtti.

VİRÜSÜN KAYNAĞI GİZEMİNİ KORUYOR

Mono County Halk Sağlığı yetkilileri, bu hafta yaşanan üç ölüm vakasının ardından virüsün kaynağını hala belirlemiş değil. İki vaka, fare dışkısı ya da idrarına temasla ilişkili bulunurken, üçüncü vaka, kemirgen teması olmadan enfekte oldu. Sağlık yetkilileri, bu durumu en çok korkutan senaryo olarak nitelendiriyor. Mono County Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Tom Boo, "Bu genç yetişkinin virüsü nereden kaptığını bilmiyoruz. Bu, bizi en çok korkutan senaryo" ifadelerini kullandı.

Genellikle ilkbahar sonları veya yaz aylarında tespit edilen virüsün, bu erken dönemde yayılması uzmanları şaşırtmış durumda. Mono County yetkilileri, bu mevsim dışı yayılmanın alışılmadık olduğunu ve halk için ek bir risk oluşturduğunu belirtti.

SESSİZ FELAKETİN YÜZÜ OLDULAR

Gene Hackman’ın eşinin ölümü, hantavirüsün ne kadar ölümcül olabileceğini tüm dünyaya gösterdi. Arakawa'nın ölümünün ardından, Hackman’ın eşinin cesediyle bir hafta boyunca yaşadığı iddiaları da gündeme gelmişti. Bu trajik olay, hantavirüsün sessiz bir felaket olduğunu gözler önüne serdi. Hackman’ın yaşadığı psikolojik zorluklar ve eşinin hastalığıyla başa çıkma süreci, bu trajediyi daha da dramatik hale getirdi.

YETKİLİLER UYARIYOR: FARE TEMASINA DİKKAT!

Sağlık kurumları, özellikle kırsal alanlarda yaşayanları, kemirgen istilasına karşı uyarıyor. Fare dışkısı veya idrarı ile temas etmek, hantavirüs riskini artırıyor. Ev temizliğinde maske kullanılması ve fare izlerinin görüldüğü alanlarda nemli temizlik yapılması gerektiği vurgulandı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), hantavirüs partiküllerinin havaya karışarak kolayca solunabileceğini ve bu durumun görünmeyen bir tehlike yarattığını açıkladı.

CDC: "ÖNEMSİZ GİBİ GÖRÜNEN TOZ, ÖLÜMCÜL OLABİLİR"

CDC, hantavirüsün havaya karışan partiküllerinin, görünmeyen bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. Sağlık yetkilileri, "Görünmeyen toz, ölümcül olabilir" uyarısında bulunarak, bu virüsün yayılmasının ne kadar tehlikeli olabileceği konusunda halkı bilinçlendirmeye çalışıyor.