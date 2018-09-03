Ünlü astrologtan ünlüler hakkında şoke eden tahminler

Banu Noyan organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte ünlü astrolog Nuray Sayarı, ziyaretçilerinin tüm sorularını içtenlikle yanıtladı.

Sayarı, Tarkan ve Kenan Doğulu'nun baba olacağını, Seren Serengil'in ise boşanacağını söyleyerek magazin ve sanat dünyasıyla ilgili bomba açıklamalar yaptı.

BEREN VE KENAN'IN BEBEĞİ OLACAK

Bir ziyaretçi Sayarı'ya, "Kenan Doğulu ve Beren Saat çiftine çocuk görünüyor mu" diye sordu. Sayarı, "Dalgalanmalı bir dönemleri var. 2019 Eylül ayına kadar ilişkilerinde bir dağılma olmazsa kesinlikle anne-baba olacaklar" dedi.

TARKAN'IN OĞLU OLACAK

Geçtiğimiz ay kızı Liya'yı kucağına alan Megastar Tarkan'ın ikinci kez baba olacağını da söyleyen ünlü astrolog, "Bu kez oğlu olacak" dedi.

SEREN SERENGİL VE YAŞAR İPEK BOŞANACAK

Nuray Sayarı, ünlü çiftlerin ilişkilerini merak eden bir hanımın "Seren Serengil ile Yaşar İpek'in çocuğu olacak mı" sorusuna, "Auralarına baktığımda, geleceklerini bir görmüyorum. En fazla 2 yıl sonra kesin ayrılırlar. Allah korusun bu bir temenni değil, ben astrolog ve yaşam koçu olarak gördüğümü söylüyorum" yanıtını verdi.