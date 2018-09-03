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Ünlü astrologtan ünlüler hakkında şoke eden tahminler

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.09.2018 10:25 | Son Güncelleme

Astrolog Nuray Sayarı, ünlüler hakkında tahminlerini söyledi! Sayarı, Tarkan ve Kenan Doğulu'nun baba olacağını açıkladı. İşte detaylar

Ünlü astrologtan ünlüler hakkında şoke eden tahminler

Banu Noyan organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte ünlü astrolog Nuray Sayarı, ziyaretçilerinin tüm sorularını içtenlikle yanıtladı.

Sayarı, Tarkan ve Kenan Doğulu'nun baba olacağını, Seren Serengil'in ise boşanacağını söyleyerek magazin ve sanat dünyasıyla ilgili bomba açıklamalar yaptı.

BEREN VE KENAN'IN BEBEĞİ OLACAK

Bir ziyaretçi Sayarı'ya, "Kenan Doğulu ve Beren Saat çiftine çocuk görünüyor mu" diye sordu. Sayarı, "Dalgalanmalı bir dönemleri var. 2019 Eylül ayına kadar ilişkilerinde bir dağılma olmazsa kesinlikle anne-baba olacaklar" dedi.

Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e doğum günü sürprizi

TARKAN'IN OĞLU OLACAK

Geçtiğimiz ay kızı Liya'yı kucağına alan Megastar Tarkan'ın ikinci kez baba olacağını da söyleyen ünlü astrolog, "Bu kez oğlu olacak" dedi.

SEREN SERENGİL VE YAŞAR İPEK BOŞANACAK

Nuray Sayarı, ünlü çiftlerin ilişkilerini merak eden bir hanımın "Seren Serengil ile Yaşar İpek'in çocuğu olacak mı" sorusuna, "Auralarına baktığımda, geleceklerini bir görmüyorum. En fazla 2 yıl sonra kesin ayrılırlar. Allah korusun bu bir temenni değil, ben astrolog ve yaşam koçu olarak gördüğümü söylüyorum" yanıtını verdi.

GÜLBEN ERGEN'DEN SÜRPRİZ EVLİLİK

Bomba açıklamalarına devam eden Nuray Sayarı, Gülben Ergen'le ilgili de mutlu bir haber verdi. Ünlü astrolog, "Gülben Ergen başak burcu. Sürpriz bir evlilik yapabilir" dedi.

Gülben Ergen

"YATIRIMI DOLARA DEĞİL ALTINA YAPIN"

Son dönemle ülkemizde yaşanan sıkıntılarla ilgili de konuşan Nuray Sayarı, "Önümüzdeki 3 ay boyunca inişler çıkışlar yaşanacak. Ancak aralık ve ocakta çok büyük bir ilerleme olacak. Bu iniş çıkış kimseyi korkutmasın. Yatırımınızı dolara değil altına yapın" diyerek sıkıntılı dönemin yakında sona ereceğini söyledi.

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Nuray Sayarı kenan doğulu Seren Serengil yaşar ipek

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
seren serengıle bi insan nasıl katlanır
bunu bilmek için astrolog olmaya gerek yokki:)))şaka bi yana inş mutlu olurlar diycemde zor yav
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