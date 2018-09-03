Ünlü astrologtan ünlüler hakkında şoke eden tahminler

Banu Noyan organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte ünlü astrolog Nuray Sayarı, ziyaretçilerinin tüm sorularını içtenlikle yanıtladı.
Sayarı, Tarkan ve Kenan Doğulu'nun baba olacağını, Seren Serengil'in ise boşanacağını söyleyerek magazin ve sanat dünyasıyla ilgili bomba açıklamalar yaptı.
BEREN VE KENAN'IN BEBEĞİ OLACAK
Bir ziyaretçi Sayarı'ya, "Kenan Doğulu ve Beren Saat çiftine çocuk görünüyor mu" diye sordu. Sayarı, "Dalgalanmalı bir dönemleri var. 2019 Eylül ayına kadar ilişkilerinde bir dağılma olmazsa kesinlikle anne-baba olacaklar" dedi.
TARKAN'IN OĞLU OLACAK
Geçtiğimiz ay kızı Liya'yı kucağına alan Megastar Tarkan'ın ikinci kez baba olacağını da söyleyen ünlü astrolog, "Bu kez oğlu olacak" dedi.
SEREN SERENGİL VE YAŞAR İPEK BOŞANACAK
Nuray Sayarı, ünlü çiftlerin ilişkilerini merak eden bir hanımın "Seren Serengil ile Yaşar İpek'in çocuğu olacak mı" sorusuna, "Auralarına baktığımda, geleceklerini bir görmüyorum. En fazla 2 yıl sonra kesin ayrılırlar. Allah korusun bu bir temenni değil, ben astrolog ve yaşam koçu olarak gördüğümü söylüyorum" yanıtını verdi.
GÜLBEN ERGEN'DEN SÜRPRİZ EVLİLİK
Bomba açıklamalarına devam eden Nuray Sayarı, Gülben Ergen'le ilgili de mutlu bir haber verdi. Ünlü astrolog, "Gülben Ergen başak burcu. Sürpriz bir evlilik yapabilir" dedi.
"YATIRIMI DOLARA DEĞİL ALTINA YAPIN"
Son dönemle ülkemizde yaşanan sıkıntılarla ilgili de konuşan Nuray Sayarı, "Önümüzdeki 3 ay boyunca inişler çıkışlar yaşanacak. Ancak aralık ve ocakta çok büyük bir ilerleme olacak. Bu iniş çıkış kimseyi korkutmasın. Yatırımınızı dolara değil altına yapın" diyerek sıkıntılı dönemin yakında sona ereceğini söyledi.
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