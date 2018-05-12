MAGAZİN

Ünlü besteci Ahmet Kaçar hayatını kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.05.2018 11:27 | Son Güncelleme

Eserleri Zeki Müren, Bülent Ersoy, Müzeyyen Senar gibi ünlü isimlerce seslendirilen Ahmet Kaçar, Giresun'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Ünlü besteci Ahmet Kaçar hayatını kaybetti

Eserleri pek çok ünlü sanatçı tarafından seslendirilen besteci, şair Ahmet Kaçar, Giresun'da tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında vefat etti.

Görele ilçesinde yaşayan Kaçar, bir süredir tedavi gördüğü Görele Devlet Hastanesi'nde gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Kaçar'ın cenazesi, Görele Hasanağa Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından, ilçeye bağlı Sağlık köyündeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Besteleri Zeki Müren, Bülent Ersoy, Müzeyyen Senar gibi ünlü isimler tarafından seslendirilen Kaçar'ın TRT repertuvarında da birçok eseri bulunuyor.

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Ahmet Kaçar vefat

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