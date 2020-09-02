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Ünlü DJ Erick Morillo evinde ölü bulundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 13:41 | Son Güncelleme

ABD'li DJ ve müzik yapımcısı Erick Morillo hayatını kaybetti. Morillo'nun Miami'deki evinde ölü bulunduğu bildirildi.

Ünlü DJ Erick Morillo evinde ölü bulundu!

Müzik dünyası bugün gelen acı bir haberle sarsıldı. ABD’li DJ ve müzik yapımcısı Erick Morillo yaşamını yitirdi.

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‘I Like to Move it’ şarkısıyla büyük çaplı üne kavuşan 49 yaşındaki Morillo, Miami’deki evinde ölü bulundu.

Komşularının ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye gelirken, eve girdiklerinde Morillo’nun cansız bedeniyle karşılaştı. Morillo’nun ölüm sebebinin yapılacak detaylı incelemenin ardından belli olacağı belirtildi.

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Aralık 2019’da hakkında cinsel taciz iddiaları ortaya atılan Morillo geçtiğimiz ay ise tutuklanmıştı. Daha sonra serbest bırakılan Morillo’nun cuma günü hakim karşısına çıkması bekleniyordu.

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