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  4. Ünlü ekonomist Mert Başaran Hülya Avşar'a konuk oldu! 'Yastık altı' uyarısıyla dikkat çekti! 'Dolar tutmak enayiliktir. Altın ise...'

Ünlü ekonomist Mert Başaran Hülya Avşar'a konuk oldu! 'Yastık altı' uyarısıyla dikkat çekti! 'Dolar tutmak enayiliktir. Altın ise...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.03.2024 15:32
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Altın, yeni ekonomik verilerin Fed'in borçlanma maliyetlerini düşürme konusunda temkinli olacağına ilişkin beklentileri güçlendirmesinin ardından değer kaybetti. Altının yönünü aşağıya doğru çevirmesinin ardından yatırımcılar 'dolara mı, altına mı yatırım yapmak daha mantıklı?' diye araştırmaya başladı. Tam bu tartışmalar sürerken ünlü ekonomist Mert Başaran Hülya Avşar'ın programında ezber bozan açıklamalar yaptı.

Ünlü ekonomist Mert Başaran Hülya Avşar'a konuk oldu! 'Yastık altı' uyarısıyla dikkat çekti! 'Dolar tutmak enayiliktir. Altın ise...'

Uzun süredir rekor üzerine rekor kıran altında düşüş başladı. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında gerileme yaşandı. Altındaki bu düşüş yatırımcıları endişelendirirken Ünlü ekonomist Mert Başaran'dan 'altın ve dolar' hakkında şaşırtan açıklamalar geldi.

Hülya Avşar'ın YouTube'da yayınlanan 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programına konuk olan Mert Başaran finansal yatırımlar hakkında yorumlarıyla dikkat çekti.

hülya program

'DOLAR TUTMAK ENAYİLİKTİR'

Altın ve dolar yatırımlarına dair açıklamalar yapan Başaran 'Dolar tutmak enayiliktir' çıkışıyla gündem oldu. 'Var olan paranızla alabileceğinizi alın.' uyarısı yapan ünlü ekonomist doların bir enflasyonu olduğuna vurgu yaptı.

hülya avşar

Mert Başaran; ''Yıllardan beri bize bu doların enflasyonu anlatılmadı. Türkiye'de halkın yüzde 99'u dolar tutuyor parası pul oldu. Altın alacakken dolar almış insanlar. Altınla dolar arasında uçurum kadar fark var. İnsanlar gidiyorlar yastık altına dolar koyuyorlar. O para doların enflasyonundan dolayı pul oluyor.

mert başaran

Örneğin 2002 yılında 50 bin dolara siz kızını Amerika'ya en iyi okula yollayabiliyordunuz bugün 50 bin dolara Amerika'da altı ay bile okutamazsınız. Altın olsa 600-700 bin olurdu.

mert başaran 3

Vatandaş anlasın diye söylüyorum 2002 yılında 100 dolarınız varsa bugün 100 dolarınız yine 100 dolar. Ama 2002 yılındaki 100 dolarınız altın olarak koysaydınız bugün 600 dolar.

'DOLAR ERİYOR'

Dolar kendi içinde eriyor. Bizim vatandaş şunu anlamıyor: 'Diyorlar ki '2022 yılında dolar 1,5 liraydı bugün 30 lira' Çok güzel kaç kat kazanmışsın 20 kat. Herşey dünyada dolardan daha çok arttığını için fark etmiyor. Altın koruyor bir şekilde. Bu bile anlatılmıyor.

Doların enflasyonu hiç anlatılmıyor. Dolar uçacak deniyor dolar 50 lira olduğunda simit 150 lira olacak. Senin paran erimiş. Sen bunu anlamıyor musun?'' ifadelerini kullandı.

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