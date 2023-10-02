Ünlü Ermeni model Armine Harutyunyan terör örgütü VoMa katıldı! 'Azerbaycan'a saldıracağız'

Azerbaycan 19 Eylül'de Dağlık Karabağ bölgesinde anayasal düzeni tesis etmek amacıyla 'anti terör' operasyonu başlattı. Başlatılan operasyon 24 saatte başarıyla tamamlandı ve Ermeni silahlı çeteler Karabağ'dan çekileceklerini açıkladı.
Ermenistan'ın yenilgisi sonrasında Ermeni silahlı çeteleri ise yeni bir hazırlık içine girdi. Dünyaca ünlü İtalyan ve Fransız sahipli moda markasının reklam yüzlerinden Ermeni model Armine Harutyunyan'ın da terör örgütü VoMa'ya katıldığı ortaya çıktı.
Elinde silahıyla atış eğitimi aldığı görülen Harutyanyan, terör örgütü VoMa'nın kanalına verdiği röportajında Azerbaycan'a saldıracaklarını söyledi.