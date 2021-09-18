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  4. Ünlü fenomen Duygu Özaslan'ı Paris heyecanı sardı

Ünlü fenomen Duygu Özaslan'ı Paris heyecanı sardı

18.09.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü fenomen Duygu Özaslan, Paris Moda Haftası'na katılacağı için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Ünlü fenomen Duygu Özaslan'ı Paris heyecanı sardı

Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çeken Youtuber Duygu Özaslan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Yaptığı işler kadar, özel hayatı ve söylemleriyle gündem olan güzel Youtuber, 26 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında Paris'de düzenlenecek olan 'Paris Moda Haftası'na katılacağı için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

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Pandeminin başladığı günden bugüne ilk defa yurtdışına çıkacağını söyleyen Özaslan, "Uzun zaman sonra ilk yurt dışı seyahatim olacağı için çok heyecanlıyım" açıklamasında bulundu.

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Duygu Özaslan
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