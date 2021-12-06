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Ünlü fenomen Tansu Dayan, Melis Sezen'in Altın Kelebek kıyafetini ti'ye aldı! Melis Sezen'den yanıt gecikmedi

06.12.2021 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı taklitleriyle sosyal medyada büyük bir kitleye ulaşan fenomen Tansu Dayan, bu defa Altın Kelebek Ödülleri'nde dekoltesi ve konuşmasıyla olay yaratan ünlü oyuncu Melis Sezen'i ti'ye aldı.

Taklitleriyle sosyal medyanın gündemine oturan fenomen Tansu Dayan, dekoltesi ve konuşmasıyla Altın Kelebek Ödülleri'ne damga vuran güzel oyuncu Melis Sezen'in taklidini yaptı. Fenomenin paylaşımına, Melis Sezen'den yanıt geldi.

Ünlü fenomen Tansu Dayan, Melis Sezen'in Altın Kelebek kıyafetini tiye aldı! Melis Sezen'den yanıt gecikmedi

Eğlenceli paylaşımlarıyla Instagram'da 2 milyon takipçiye ulaşan fenomen Tansu Dayan, 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde dekoltesi ve konuşmasıyla adından söz ettiren Melis Sezen'i taklit etti. Tansu Dayan'ın olay yaratan videosuna, güzel oyuncu Melis Sezen'den yanıt gecikmedi. Sezen'in ''Kelebek etkisi'' yorumunu yaptığı paylaşıma, Tansu Dayan, ''Tebrik ediyorum çünkü elimde şu an'' yanıtını verdi.

Ünlü fenomen Tansu Dayan, Melis Sezen'in Altın Kelebek kıyafetini tiye aldı! Melis Sezen'den yanıt gecikmedi

Dayan'ın Melis Sezen taklidine, ünlü isimlerden de yorum geldi. Kulüp dizisiyle ses getiren başarılı oyuncu Salin Bademci, ''Yine de samimiyete her daim puanım 10'' yorumu yaparken, Pınar Altuğ ise kahkaha emojisi eklediği bir yorum yaptı.

Ünlü fenomen Tansu Dayan, Melis Sezen'in Altın Kelebek kıyafetini tiye aldı! Melis Sezen'den yanıt gecikmedi

Ünlü fenomen Tansu Dayan, Melis Sezen'in Altın Kelebek kıyafetini tiye aldı! Melis Sezen'den yanıt gecikmedi

Ünlü fenomen Tansu Dayan, Melis Sezen'in Altın Kelebek kıyafetini tiye aldı! Melis Sezen'den yanıt gecikmedi


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Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen Altın Kelebek Ödülleri
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