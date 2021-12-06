Ünlü fenomen Tansu Dayan, Melis Sezen'in Altın Kelebek kıyafetini ti'ye aldı! Melis Sezen'den yanıt gecikmedi

Taklitleriyle sosyal medyanın gündemine oturan fenomen Tansu Dayan, dekoltesi ve konuşmasıyla Altın Kelebek Ödülleri'ne damga vuran güzel oyuncu Melis Sezen'in taklidini yaptı. Fenomenin paylaşımına, Melis Sezen'den yanıt geldi.

Eğlenceli paylaşımlarıyla Instagram'da 2 milyon takipçiye ulaşan fenomen Tansu Dayan, 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde dekoltesi ve konuşmasıyla adından söz ettiren Melis Sezen'i taklit etti. Tansu Dayan'ın olay yaratan videosuna, güzel oyuncu Melis Sezen'den yanıt gecikmedi. Sezen'in ''Kelebek etkisi'' yorumunu yaptığı paylaşıma, Tansu Dayan, ''Tebrik ediyorum çünkü elimde şu an'' yanıtını verdi.

Dayan'ın Melis Sezen taklidine, ünlü isimlerden de yorum geldi. Kulüp dizisiyle ses getiren başarılı oyuncu Salin Bademci, ''Yine de samimiyete her daim puanım 10'' yorumu yaparken, Pınar Altuğ ise kahkaha emojisi eklediği bir yorum yaptı.



