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Ünlü fenomenlere Fransa'da büyük şok! Fırat Albayram ve eşi Ceyda Kasabalı dolandırıldı mı? Fırat Albayram Kimdir? Ceyda Kasabalı kimdir?

05.03.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı'nın başına Fransa'da talihsiz bir olay geldi. "Noluya Ya" adlı Youtube kanalının sahipler olan Fırat Albayram ve eşi Ceyda Kasabalı sevgililer günü için Fransa'ya gitmişlerdi. Çift hiç ummadıkları bir olayla karşı karşıya kaldı. 3 milyon abonesi olan "Noluya Ya" kanalı sahipleri Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı yaşadıkları talihsiz olayla gündeme geldi. İşte haberin detayları!

Ünlü fenomenlere Fransa'da büyük şok! Fırat Albayram ve eşi Ceyda Kasabalı dolandırıldı mı? Fırat Albayram Kimdir? Ceyda Kasabalı kimdir?

Oyuncu olan ve aynı zamanda diğital bir platformları da olan Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı'nın başına ilginç bir olay geldi. Çektikleri eğlenceli videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı çifti geçtiğimiz günlerde Fransa'nın başkenti Paris'e tatile gitti. Bol kahkaha ile başlayan tatil maalesef keyifle bitmedi. Çift şehir turu yaparken kendilerini hiç ummadıkları bir dolandırıcı çetesinin içinde buldular. Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı'nın başına gelen akılalmaz dolandırıcılık hikayesini haberimizde yer verdik...

FIRAT ALBAYRAM VE CEYDA KASABALI DOLANDIRILDI MI?

Kartları bloke olan Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı, ellerindeki kısıtlı parayla gezilerine devam etti. Çift, sokaklarda dolaşırken macera dolu bir gün geçirdi. Karı koca, daha sonra Eyfel Kulesi'ne çıkmak istedi. Eyfel kulesi turunda bir sokak satıcısıyla karşılaşan Albayram ile Kasabalı, elindeki toplarla şov yapan adamı bir süre izledi. Satıcı, elindeki topları bulan kişiye para vereceğini söyledi ve etrafını saran birkaç kişinin bu şekilde para kazandığını gördü. Fırat Albayram da bu oyunu dahil olmak istedi. Toplamda 150 Euro verdi ve dakikalar içinde bu parayı kaybetti. Sonrasında çift, satıcının etrafındaki kişilerin arkadaşı olduğunu ve herkesi dolandırdıklarını öğrendi. Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı böylelikle 150 Eurosunu çaldırmış oldu.

FIRAT ALBAYRAM NEDİR?

Fırat Albayram, 11 Ocak 1985 yılında Nazilli, Aydın'da dünyaya geldi. Oyuncu, İzmir Bornova Anadolu Lisesi mezunudur. Daha sonra Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünü bitirmiştir. Atv`de yayınlanan Adanalı dizisiyle ilk kez televizyona adım attı. Fırat Albayram, Show TV'de yayınlanan Suskunlar ve Kanal D'de yayınlanan Merhamet adlı dizilerdeki rolleriyle bilinmektedir. Kaçak Gelinler dizisinde Özgür karakterini canlandırmıştır. Ayrıca eşi Ceyda Kasabalı ile birlikte Twitch üzerinde canlı yayınlar yapmakta[1] ve Noluyo Ya ¿ YouTube kanalında içerik üretmektedirler. Albayram, son olarak TRT 1'de Tozkoparan İskender dizisinde Cihangir/Givoanni karakterini canlandırmıştır.

CEYDA KASABALI KİMDİR?

Ceyda Kasabalı, 3 Ocak 1987 yılında İstanbul2da doğdu. Oyuncu, eğitimini Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirdi. Ceyda Kasabalı, ilk olarak 2011 yılında yayın hayatına giren Avrupa Avrupa dizisi ile mesleğe başladıktan sonra Tutsak, Yunus Emre, Yılanların Öcü, Damat Takımı gibi dizilerde rol aldı. Güzel oyuncu, 23 Temmuz 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Fırat Albayram evlendi.

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Anahtar Kelimeler:
youtube dolandırıcılık
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