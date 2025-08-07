Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Ünlü göle giren sarı olarak çıkıyor! Uzman nedenini açıkladı! “Kışın Ronaldo'ya yazın Osimhen'e benziyorum”

Van Gölü’nde yaz aylarında uzun süre suyla temas eden çocukların saçları, sudaki mineraller ve güneş ışınlarının etkisiyle rengini açıyor. Prof. Dr. Halit Demir, bunun kalıcı bir durum olmadığını anlattı. Öğrencilerden Cihat Çıkla da “Okullar açıldığında arkadaşlarımız bizi tanımıyor. Kışın saçım siyah, yazın sarı oluyor” dedi.

Ünlü göle giren sarı olarak çıkıyor! Uzman nedenini açıkladı! “Kışın Ronaldo'ya yazın Osimhen'e benziyorum”

Van Gölü'nde yaz mevsiminde uzun süre yüzen çocukların saçları, sudaki mineraller ve güneşin etkisiyle sararıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Demir, yaptığı açıklamada, Van Gölü'nün suyundaki yüksek miktardaki minerallerin saç yapısı üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Ünlü göle giren sarı olarak çıkıyor! Uzman nedenini açıkladı! “Kışın Ronaldo ya yazın Osimhen e benziyorum” 1

MİNERALLER SAÇLARI GEÇİCİ OLARAK AÇIYOR

Demir, "Göl suyunda soda başta olmak üzere kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi mineraller bulunuyor. Bu mineraller, vücut için gerekli olup saç ve deri üzerinde de etkili olabiliyor. Özellikle uzun süre gölde yüzülmesi halinde koyu renkli saçların sarıya dönmesi gibi geçici renk değişimleri meydana gelebilir. Bu kalıcı bir durum değildir, kış aylarında saç rengi orijinal haline döner." diye konuştu.

Ünlü göle giren sarı olarak çıkıyor! Uzman nedenini açıkladı! “Kışın Ronaldo ya yazın Osimhen e benziyorum” 2

Minerallerin saçtaki ölü hücreleri uzaklaştırarak saç sağlığına katkı sunduğunu ifade eden Demir, Van Gölü'nün aynı zamanda antibakteriyel ve antifungal özellikler taşıdığını, bazı cilt hastalıkları için de faydalı doğal bir kaynak olduğunu söyledi.

“KIŞIN RONALDO'YA YAZIN İSE OSIMHEN'E BENZİYORUM”

11 yaşındaki Cihat Çikla ise yaz tatilinde her gün gölde yüzdüğünü belirterek, "Sudan çıktığımızda güneş saçımıza vuruyor, bu yüzden saçımız sararıyor. Okullar açıldığında arkadaşlarımız bizi tanımıyor. Kışın saçım siyah, yazın sarı oluyor. Kışın Ronaldo'ya yazın ise Osimhen'e benziyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü göle giren sarı olarak çıkıyor! Uzman nedenini açıkladı! “Kışın Ronaldo ya yazın Osimhen e benziyorum” 3

Tarık Ensar Ayseli de her yıl aynı durumu yaşadıklarını dile getirerek, "Saçım kışın siyahtı, şimdi sarardı. Arkadaşlar saçımı boyattığımı sanıyor ama boyamıyorum" dedi.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Canlı yayında kan donduran ölüm! Su tankına girdi boğuldu!Canlı yayında kan donduran ölüm! Su tankına girdi boğuldu!
Binlerce hastaya baktı, sahte çıktı! Arkadaşının bilgileriyle...Binlerce hastaya baktı, sahte çıktı! Arkadaşının bilgileriyle...

Anahtar Kelimeler:
Van Gölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Telegram'daki suç çukuru derinleşiyor

Telegram'daki suç çukuru derinleşiyor

Pazarlarda yeni dönem! Düğmeye basıldı, nakit parası olmayan...

Pazarlarda yeni dönem! Düğmeye basıldı, nakit parası olmayan...

Canlı yayında kan donduran ölüm! Su tankına girdi boğuldu!

Canlı yayında kan donduran ölüm! Su tankına girdi boğuldu!

Binlerce hastaya baktı, sahte çıktı! Arkadaşının bilgileriyle...

Binlerce hastaya baktı, sahte çıktı! Arkadaşının bilgileriyle...

Klozete tuvalet kağıdı serip oturuyorsanız dikkat! Uzmanlar uyardı

Klozete tuvalet kağıdı serip oturuyorsanız dikkat! Uzmanlar uyardı

Hava yolu şirketinin uçuşları durdu! Yolcular uçaktan indirildi

Hava yolu şirketinin uçuşları durdu! Yolcular uçaktan indirildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.