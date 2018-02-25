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Ünlü isim duyurdu: Tanyeli psikolojik destek alıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.02.2018 10:32 | Son Güncelleme

Oryantal Tanyeli ile eski eşi Yusuf Uğur Sadıkoğlu arasında 8 yıldır süren 'babalık davası' Tanyeli'yi yordu. Tanyeli'yi ziyaret eden Fatih Ürek bakın neler söyledi

Ünlü isim duyurdu: Tanyeli psikolojik destek alıyor

Fatih Ürek önceki gün Akmerkez’deydi. Geçtiğimiz haftalarda konser için gittiği Avustralya’da yakın arkadaşı Tanyeli’yi de ziyaret ettiğini söyleyen Ürek, eski oryantalin sıkıntılı bir dönem yaşadığını anlattı:

“Tanyeli çok ama çok üzgün. Psikolojik destek alıyor. Eski eşine açtığı babalık davası henüz sonuçlanmamış. Temmuz ayında Türkiye’ye gelecek. Tanyeli çok zor günler geçirmiş, ailesinin zoruyla evlendirilmiş. Alıkoyulma da var işin içinde. Umarım en kısa zamanda kendisini toparlar.”

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Oryantal Tanyeli'nin eski eşi Yusuf Uğur Sadıkoğlu ile arasında 8 yıldır süren ‘babalık davası’ sonuçlanmış ünlü ismin oğlu Taylan’ın Sadıkoğlu’ndan olmadığına karar verilmişti. Ancak Tanyeli'nin avukatı daha sonra yaptığı açıklamada “Ortada yapılan bir DNA testi yoktur. Verilen karar üst mahkemeye taşınacaktır” demişti.

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tanyeli Çoban Yıldızı 6. Bölüm Fragmanı

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